NH-Prime-REIT-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 4,16 Prozent – Kurs fällt um die Ausschüttung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 1 Min.

Die NH-Prime-REIT-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Büro-REIT fällt um 4,16 Prozent auf 3.575 Won. Hinter dem Minus steht vor allem der Stichtag für die Halbjahresausschüttung Ende November.

Die NH-Prime-REIT-Aktie (ISIN: KR7338100001, KRX-Kürzel: 338100) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Büro-REITs schloss in Seoul bei 3.575 Won und damit 4,16 Prozent unter dem Vortag. 338100 338100 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 338100 — — — Tagesminus der NH-Prime-REIT-Aktie -4,16 % Schlusskurs in Seoul 3.575 KRW KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer NH Prime REIT heute fällt Der Rückgang hat nach unserer Einschätzung vor allem einen technischen Grund. NH Prime REIT schließt sein Geschäftshalbjahr jeweils Ende Mai und Ende November ab und schüttet danach aus. Wegen der zweitägigen Abwicklung wurde die Aktie am Freitag demnach erstmals ohne Anspruch auf die Ausschüttung gehandelt. Der REIT hatte zuletzt ungewöhnlich hohe Beträge ausgeschüttet, weil Erlöse aus Beteiligungsverkäufen an die Aktionäre flossen. Die auf dieser Basis errechnete Dividendenrendite von rund 20 Prozent ist deshalb kein Maßstab für die Zukunft. Dasselbe Kursmuster zeigten am Freitag ESR Kendall Square REIT und Mirae Asset Maps REIT, die denselben Stichtag haben. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Sondereffekte: Die hohen Ausschüttungen der Vergangenheit sind nicht wiederholbar.

Zinsen: Die jüngste Leitzinserhöhung verteuert die Finanzierung.

Geringe Größe: Der Börsenwert liegt bei rund 50 Millionen US-Dollar. Häufige Fragen zur NH-Prime-REIT-Aktie Warum ist die NH-Prime-REIT-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die NH-Prime-REIT-Aktie fiel um 4,16 Prozent auf 3.575 Won. Hauptgrund ist nach unserer Einschätzung der Dividendenabschlag zum Halbjahresstichtag Ende November. Fazit: Technischer Abschlag Die NH-Prime-REIT-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Abschlag ist rechnerisch neutral. Anleger sollten die hohe ausgewiesene Rendite nicht fortschreiben.

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