Was macht Newron?

Newron entwickelt Medikamente gegen Erkrankungen des Nervensystems, vor allem Evenamide gegen behandlungsresistente Schizophrenie.

Wann kommen die Phase-3-Daten?

Erste Ergebnisse aus ENIGMA-TRS 1 werden im ersten Quartal 2027 erwartet.

Warum ist die Aktie so stark gefallen?

Vor allem wegen der Bedenken der FDA und des Studienhalts in den USA.

Welche ISIN und WKN hat die Newron Aktie?

ISIN IT0004147952, WKN A0LF18, Handelssymbol NP5, an der SIX NWRN.