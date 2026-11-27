Die Newron Aktie zieht wieder Aufmerksamkeit auf sich. Am Donnerstag stieg das Papier des italienischen Biotechunternehmens um 3,2 Prozent auf 8,44 Euro und gehörte zu den meistgesuchten Werten bei wallstreet-online. Der Blick zurück ist schmerzhaft: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Der Börsenwert liegt bei nur noch rund 171 Millionen Euro.
Newron Aktie: Minus 66 Prozent, Studienhalt in den USA – kommt jetzt die erlösende Antwort der FDA?
Die Newron Aktie springt um gut 3 Prozent und gehört zu den meistgesuchten Werten. Anleger warten auf eine Entscheidung der FDA zum Schizophrenie-Hoffnungsträger Evenamide. Die große Analyse: was hinter dem Studienhalt steckt, wann die Phase-3-Daten kommen, warum bis Ende November Geld fließen soll und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Newron Aktie trägt die ISIN IT0004147952 und die WKN A0LF18. In Deutschland lautet das Handelssymbol NP5, an der Schweizer Heimatbörse SIX NWRN. Ein US-Handelssymbol gibt es nach unseren Informationen nicht.
Die Hoffnung
Evenamide gegen behandlungsresistente Schizophrenie
Newron entwickelt Evenamide, ein Medikament, das zusätzlich zu bestehenden Therapien Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie helfen soll. Für diese Gruppe gibt es kaum wirksame Alternativen. Im Oktober schloss Newron die Rekrutierung für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 ab. Erste Ergebnisse nach zwölf Wochen erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2027. Ein europäisches Patent schützt den Wirkstoff bis 2044.
Das Risiko
Warten auf die FDA
Belastet wird die Newron Aktie vom Verfahren bei der US-Behörde FDA. Newron muss dort Bedenken zu möglichen Herzrhythmusstörungen ausräumen, der Studienteil in den USA ruht. Anleger hoffen auf eine baldige Antwort der Behörde, ein bestätigter Termin ist aber nicht bekannt. Die Unsicherheit darüber und Kritik an der Kommunikation des Managements kosteten die Aktie in der vergangenen Woche rund 8 Prozent.
Bei Newron entscheidet sich der Wert des Unternehmens an einem einzigen Medikament. Das macht die Aktie so riskant wie spannend.
Ein wichtiger Termin steht kurz bevor. Newron hat eine Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro vereinbart. Die zweite Tranche über 11 Millionen Euro soll bis spätestens 30. November fließen und ist an den Fortschritt der Studien gekoppelt. Die dritte Tranche über 12 Millionen Euro gibt es nur bei positiven Phase-3-Ergebnissen.
Häufige Fragen zur Newron Aktie
Was macht Newron?
Newron entwickelt Medikamente gegen Erkrankungen des Nervensystems, vor allem Evenamide gegen behandlungsresistente Schizophrenie.
Wann kommen die Phase-3-Daten?
Erste Ergebnisse aus ENIGMA-TRS 1 werden im ersten Quartal 2027 erwartet.
Warum ist die Aktie so stark gefallen?
Vor allem wegen der Bedenken der FDA und des Studienhalts in den USA.
Welche ISIN und WKN hat die Newron Aktie?
ISIN IT0004147952, WKN A0LF18, Handelssymbol NP5, an der SIX NWRN.
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