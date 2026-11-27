Die Newmont-Aktie (ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NEM, deutsches Kürzel NMM) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der weltgrößte Goldproduzent bei 105,77 US-Dollar. Das sind 4,33 US-Dollar oder 4,27 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Newmont-Aktie: S&P 500 Gewinner im Goldrausch
Die Newmont-Aktie gehört am Freitag mit rund 4,3 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Steigende Metallpreise stützen Minenwerte.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Newmont-Aktie steigt
Steigende Metallpreise
Nach Marktberichten legen Gold, Silber und Kupfer deutlich zu. Minenwerte wie Newmont reagieren auf höhere Metallpreise typischerweise überproportional.
Gleichlauf mit Freeport und Nucor
Auch Freeport-McMoRan und Nucor zählen zu den Gewinnern. Das deutet auf eine breite Rohstoffbewegung hin.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Newmont liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Newmont ist der größte Goldproduzent der Welt. Die Aktie folgt dem Goldpreis oft mit Hebel, weil Fixkosten der Minen konstant bleiben. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Newmont-Aktie
Warum steigt die Newmont-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen steigender Metallpreise, die Minenwerte stützen.
Wie stark steigt die Newmont-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 4,27 Prozent auf 105,77 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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