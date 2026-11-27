Warum steigt die Newmont-Aktie am Freitag?

Vor allem wegen steigender Metallpreise, die Minenwerte stützen.

Wie stark steigt die Newmont-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 4,27 Prozent auf 105,77 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.