Newmont-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Goldkonzern legt zu – warum die Aktie um 12,9 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:51 1 Min.

Die Newmont-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,87 Prozent profitiert der Goldproduzent von der Rally im Materialsektor, der in der Woche um 7,9 Prozent zulegte. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Bild: Calistemon / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Newmont-Aktie (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Handelssymbol: NEM, deutsches Kürzel: NMM) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,87 Prozent, am Freitag um 5,35 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei 18,06 Prozent, auf Fünfjahressicht bei 91,04 Prozent. Newmont-Wochenplus +12,87 % Newmont am Freitag +5,35 % Newmont auf Monatssicht -5,12 % Materialsektor in der Woche +7,9 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Myweeklystock Die Gründe für den Kursgewinn Metall-Erholung und Marktrally Edelmetalle erholten sich laut Wochenberichten in der Rekordwoche. Laut Tastylive führte Silber die Erholung am Metallmarkt an. Newmont profitierte als Goldproduzent von der Stimmung im Materialsektor. Eine eigene Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Sektorführer Material stärkster Sektor der Woche. 02 Metall-Erholung Edelmetalle zogen an. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Rohstoffpreis bleibt der Treiber Für Newmont bleibt der Goldpreis die wichtigste Größe. Was für die Newmont-Aktie spricht Sektorrückenwind: Material führt die Erholung an.

Fünfjahresbilanz: Plus von 91 Prozent. Was die Newmont-Aktie belasten kann Goldpreis: Rückgänge träfen den Konzern direkt.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Newmont-Aktie Unternehmen: Newmont Corporation

ISIN: US6516391066 · WKN: 853823

Handelssymbol: NEM (NYSE) · Deutsches Kürzel: NMM

Branche: Goldbergbau Häufige Fragen zur Newmont-Aktie Warum ist die Newmont-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 12,87 Prozent im Zuge der Erholung im Materialsektor; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NEM. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Newmont Die Newmont-Aktie steigt mit dem Materialsektor. Entscheidend bleibt der Goldpreis.

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