Die Newmont-Aktie (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Handelssymbol: NEM, deutsches Kürzel: NMM) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,87 Prozent, am Freitag um 5,35 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei 18,06 Prozent, auf Fünfjahressicht bei 91,04 Prozent.
Newmont-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Goldkonzern legt zu – warum die Aktie um 12,9 Prozent steigt
Die Newmont-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,87 Prozent profitiert der Goldproduzent von der Rally im Materialsektor, der in der Woche um 7,9 Prozent zulegte. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Metall-Erholung und Marktrally
Edelmetalle erholten sich laut Wochenberichten in der Rekordwoche.
Laut Tastylive führte Silber die Erholung am Metallmarkt an. Newmont profitierte als Goldproduzent von der Stimmung im Materialsektor. Eine eigene Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Sektorführer
Material stärkster Sektor der Woche.
Metall-Erholung
Edelmetalle zogen an.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Rohstoffpreis bleibt der Treiber
Für Newmont bleibt der Goldpreis die wichtigste Größe.
Häufige Fragen zur Newmont-Aktie
Warum ist die Newmont-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 12,87 Prozent im Zuge der Erholung im Materialsektor; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NEM.
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