Die Newmont Aktie (Ticker NEM, ISIN US6516391066) profitiert am Freitag von der Erholung beim Goldpreis. Um 09:45 Uhr New Yorker Zeit notierte das Papier an der NYSE bei 105,93 US-Dollar, ein Plus von 4,43 Prozent (Finexus); zwei Stunden später waren es laut Tickeron noch 105,18 Dollar und 3,69 Prozent im Plus. Die Spanne der Tagesgewinne hängt vom Zeitpunkt ab, einen Schlusskurs für den verkürzten Handelstag gibt es noch nicht. Auslöser ist laut den Quellen kein Unternehmensereignis, sondern der Goldpreis, der nach dem Mittwochs-Tief wieder über 3.650 Dollar je Feinunze steigt.
Newmont Aktie: Mit dem Goldpreis zurück über 105 Dollar – wie lange tragen hohe Margen steigende Kosten?
Die Newmont Aktie (NYSE: NEM) springt am Freitag zeitweise um bis zu 4,4 Prozent auf rund 106 US-Dollar, getragen vom Goldpreis über 3.650 Dollar. Gleichzeitig kündigt der weltgrößte Goldproduzent für 2027 steigende Stückkosten an. Was Anleger zum Rebound der Goldaktie wissen müssen.
Newmont Aktie aktuell
Warum steigt die Newmont Aktie mit dem Goldpreis?
Goldminen sind ein Hebel auf den Rohstoff. Die Förderkosten je Unze ändern sich kurzfristig kaum, deshalb wirkt ein höherer Goldpreis überproportional auf den Gewinn. Am Freitag zog Gold um rund 3 Prozent an (wallstreet-online, 13:00 Uhr MEZ), die Aktie des Goldproduzenten legte zeitweise stärker zu. Tickeron nennt als Gründe wachsende Risikobereitschaft und einen schwächeren Dollar und betont, dass es keine unternehmensspezifische Nachricht gebe.
Die Erholung kommt aus einer schwachen Phase. Laut Trefis verlor die Aktie in drei Monaten rund 23 Prozent, am 20. November fiel sie auf ein Tief von 94,68 Dollar. Das Hoch der letzten Monate lag Ende August bei rund 135 Dollar (Trefis, Schlusskurs 135,14 Dollar am 25. August). Am Mittwoch schloss NEM bei 101,44 Dollar, der Freitagskurs liegt also gut 4 Prozent darüber.
Das große Bild
Wie viel verdient Newmont am Goldpreis?
Die Marge ist die Stärke des Konzerns. Die operative Marge der vergangenen zwölf Monate bis September liegt laut Trefis bei 55,6 Prozent, dem höchsten Wert seit Ende 2016. Das Unternehmen hat nach Trefis-Angaben 3,24 Milliarden Dollar mehr Barmittel als Schulden. Die Redaktion weist darauf hin, dass beide Werte Berechnungen eines Drittanbieters sind, der zugleich eigene Anlageprodukte bewirbt.
Der Haken sind die Kosten. Newmont rechnet für 2026 mit einer Goldproduktion von rund 5,3 Millionen Unzen bei Gesamtkosten (AISC) von etwa 1.520 Dollar je Unze (Finexus, Tickeron). Im Gespräch zu den Zahlen am 22. Oktober sagte das Management laut Trefis, die Stückkosten dürften 2027 steigen. Die Quartalsmarge sank laut Trefis von 61,4 Prozent über 51,6 Prozent auf zuletzt 50 Prozent. Bei einem Goldpreis von gut 3.650 Dollar bleibt der Abstand zu den Kosten groß; er schrumpft aber, wenn die Kosten steigen und der Goldpreis fällt.
Rohstoff-Aktien im Vergleich
Was heißt der Goldpreis für Barrick, Agnico Eagle und Co.?
Newmont steht nicht allein: Barrick, Agnico Eagle, Kinross sowie die Streaming-Firmen Wheaton Precious Metals und Franco-Nevada hängen ebenfalls am Goldpreis, haben aber unterschiedliche Kostenstrukturen. Silberwerte wie Pan American Silver und First Majestic reagierten am Freitag auf das Plus von rund 6 Prozent beim Silberpreis. Wer Goldaktien beobachtet, sollte deshalb neben dem Kurs der Feinunze auch die Gesamtkosten je Unze der jeweiligen Gesellschaft vergleichen.
|Datum / Uhrzeit
|Kurs
|Veränderung
|Mi 25.11., Schluss
|101,44 $
|–
|Fr 27.11., 09:45 Uhr
|105,93 $
|+4,43 %
|Fr 27.11., 11:53 Uhr
|105,18 $
|+3,69 %
|Tief am 20.11.
|94,68 $
|–
Kurse in US-Dollar an der NYSE, Uhrzeiten New Yorker Zeit. Tages-Prozente beziehen sich auf den Schlusskurs vom 25.11. (101,44 Dollar), nicht auf einen Handelstag mit regulärem Schluss.
Quelle: Finexus, Tickeron, Trefis
FAQ
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Newmont Aktie? Um 09:45 Uhr New Yorker Zeit lag NEM bei 105,93 US-Dollar (Finexus), um 11:53 Uhr bei 105,18 Dollar (Tickeron).
Warum steigt die Newmont Aktie heute? Laut den Quellen vor allem wegen des Goldpreises, der nach dem Mittwochs-Tief um rund 3 Prozent über 3.650 Dollar je Feinunze stieg.
Wie hängen Goldpreis und Goldaktien zusammen? Die Förderkosten sind weitgehend fix. Steigt der Goldpreis, wächst der Gewinn je Unze überproportional, bei fallendem Preis ist es umgekehrt.
Wann meldet Newmont die nächsten Zahlen? Das Schlussquartal 2026 folgt laut Trefis im Februar 2027.
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