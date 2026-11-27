Goldminen sind ein Hebel auf den Rohstoff. Die Förderkosten je Unze ändern sich kurzfristig kaum, deshalb wirkt ein höherer Goldpreis überproportional auf den Gewinn. Am Freitag zog Gold um rund 3 Prozent an (wallstreet-online, 13:00 Uhr MEZ), die Aktie des Goldproduzenten legte zeitweise stärker zu. Tickeron nennt als Gründe wachsende Risikobereitschaft und einen schwächeren Dollar und betont, dass es keine unternehmensspezifische Nachricht gebe.

Die Erholung kommt aus einer schwachen Phase. Laut Trefis verlor die Aktie in drei Monaten rund 23 Prozent, am 20. November fiel sie auf ein Tief von 94,68 Dollar. Das Hoch der letzten Monate lag Ende August bei rund 135 Dollar (Trefis, Schlusskurs 135,14 Dollar am 25. August). Am Mittwoch schloss NEM bei 101,44 Dollar, der Freitagskurs liegt also gut 4 Prozent darüber.