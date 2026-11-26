Die Newmont Aktie (NYSE: NEM, Xetra: NMM, ISIN US6516391066) ist am Donnerstagmorgen in Deutschland vorbörslich um 6,62 Prozent auf 93,70 Euro gesprungen – nach einem Xetra-Schlusskurs von 87,88 Euro am Vortag (ad-hoc-news.de, 07:48 Uhr MEZ, Lang & Schwarz). Zugleich steht der Goldpreis mit 3.573,50 Dollar je Feinunze (wallstreetONLINE, 17:29 Uhr MEZ, minus 0,54 Prozent) rund 36 Prozent unter dem Rekord von 5.589,38 Dollar vom 28. Januar. Der weltgrößte Goldförderer ist damit ein Prüfstein dafür, wie viel Puffer Minenaktien nach dem Preisrutsch noch haben.
Newmont Aktie: Goldpreis 36 Prozent unter dem Rekord, Free Cashflow von 1,9 Milliarden Dollar – wie viel Puffer hat der Goldriese?
Die Newmont Aktie (NEM, ISIN US6516391066) sprang vorbörslich in Deutschland um 6,6 Prozent auf 93,70 Euro, während Gold rund 36 Prozent unter dem Januar-Rekord liegt. Was die Q3-Zahlen über den Puffer des Goldförderers verraten.
Die New Yorker Börse blieb am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; der letzte verfügbare US-Kurs ist der Schlusskurs vom 23. November bei 100,73 Dollar nach einem Tagesplus von 6,4 Prozent (Yahoo Finance/MarketBeat). Wer die Rohstoff-Aktie bewerten will, sollte deshalb die Handelsplätze auseinanderhalten.
Newmont Aktie
Warum springt die Newmont Aktie, obwohl der Goldpreis schwächelt?
Eine klare Einzelmeldung zum Kurssprung am Donnerstag liegt nicht vor; die vorbörsliche Bewegung beruht auf einem einzelnen Handelsplatz. Als Einschätzung der Redaktion: Der Goldpreis hat sich nach dem Tief seit September 2025 zuletzt erholt, und Minenaktien reagieren auf solche Bewegungen mit Hebel. Der Hebel wirkt in beide Richtungen – bei fallendem Gold ebenso stark nach unten.
Wie stark sind die Q3-Zahlen von Newmont?
Laut dem MarketBeat-Bericht auf Yahoo Finance (24.11.2026) erzielte Newmont im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 Dollar gegen einen Konsens von 1,94 Dollar. Der Umsatz stieg um 15,2 Prozent auf 6,36 Milliarden Dollar. Die gesamten Förderkosten (All-in Sustaining Costs, AISC) lagen bei 1.454 Dollar je Unze, der Free Cashflow bei 1,9 Milliarden Dollar, die Nettoliquidität bei 3,2 Milliarden Dollar. Die Dividende beträgt 0,26 Dollar pro Quartal (1,04 Dollar pro Jahr).
Setzt man den aktuellen Goldpreis von 3.573,50 Dollar und die Q3-AISC von 1.454 Dollar ins Verhältnis, ergibt sich eine rechnerische Spanne von rund 2.100 Dollar je Unze – eine grobe eigene Rechnung, die weder Steuern noch Investitionen noch die tatsächlich realisierten Verkaufspreise berücksichtigt. Das Zahlenwerk stammt aus einer Sekundärquelle; die Originalmeldung von Newmont lag der Redaktion nicht vor.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Aktie, Lang & Schwarz
|93,70 EUR
|26.11., 07:48 Uhr, vorbörslich
|Aktie, Xetra-Schluss
|87,88 EUR
|25.11.
|Aktie, NYSE-Schluss
|100,73 USD
|23.11.
|Bereinigtes EPS Q3
|2,20 USD
|Konsens 1,94 USD
|Umsatz Q3
|6,36 Mrd. USD
|+15,2 % zum Vorjahr
|Gold je Feinunze
|3.573,50 USD
|26.11., 17:29 Uhr
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Handelsplätzen; Q3-Zahlen laut MarketBeat.
Quelle: ad-hoc-news.de, Yahoo Finance/MarketBeat, wallstreetONLINE
Wie viel Abstand hat die Aktie zum Hoch?
Das 12-Monats-Hoch der Newmont Aktie liegt laut Yahoo/MarketBeat bei 135,29 Dollar; der NYSE-Schlusskurs vom 23. November lag damit rund 26 Prozent darunter. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt etwa 11,6 (die Quelle nennt nicht, ob auf Basis vergangener oder erwarteter Gewinne). Beim Gold betrug der Rückgang vom Rekord am 23. November etwa 35 Prozent (Yahoo/MarketBeat); am Mittwoch markierte der Preis laut einer Überschrift von usagold.com zeitweise ein 15-Monats-Tief.
Wichtig für den Rohstoffmarkt: Die US-Notenbank gilt laut FedWatch (FXEmpire, 26.11.) mit 99,4 Prozent als sicher für eine Zinserhöhung im Dezember. Höhere Zinsen verteuern Gold als zinslose Anlage und belasten Minenaktien in der Regel zusätzlich.
Was bedeutet das für Goldaktien und Edelmetalle?
Newmont ist nur eine von vielen Goldminenaktien. Wer den Sektor beobachtet, schaut neben Barrick, Agnico Eagle und Kinross auch auf Gold-ETCs wie Xetra-Gold. Der Zusammenhang ist einfach: Steigt der Goldpreis, wachsen die Margen schneller als der Preis; fällt er, schrumpfen sie überproportional. Entscheidend sind Förderkosten, Produktionsmengen und Absicherungen.
Welche Termine sind für die Newmont Aktie wichtig?
Die Dezember-Sitzung der US-Notenbank bestimmt Realzinsen und Dollar und damit den Goldpreis. Termine für die Jahreszahlen oder die nächste Dividende von Newmont nennen die verwendeten Quellen nicht; sie sind in den Unternehmensmitteilungen nachzulesen. Die US-Börsen schließen am Freitag, 27. November, früh um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hoch ist die Newmont Aktie aktuell? Vorbörslich lag sie am 26. November um 07:48 Uhr MEZ bei Lang & Schwarz bei 93,70 Euro; der Xetra-Schluss am 25. November lag bei 87,88 Euro.
Wie hängt die Newmont Aktie am Goldpreis? Als Goldförderer reagiert Newmont mit Hebel auf Preisänderungen: Steigt Gold, wächst die Marge, fällt Gold, schrumpft sie.
Wie lauten Ticker und ISIN? NYSE: NEM, Xetra: NMM, ISIN US6516391066.
Gibt es ein Kursziel von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de nennt kein Kursziel und keine Handlungsempfehlung.
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