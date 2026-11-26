Laut dem MarketBeat-Bericht auf Yahoo Finance (24.11.2026) erzielte Newmont im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 Dollar gegen einen Konsens von 1,94 Dollar. Der Umsatz stieg um 15,2 Prozent auf 6,36 Milliarden Dollar. Die gesamten Förderkosten (All-in Sustaining Costs, AISC) lagen bei 1.454 Dollar je Unze, der Free Cashflow bei 1,9 Milliarden Dollar, die Nettoliquidität bei 3,2 Milliarden Dollar. Die Dividende beträgt 0,26 Dollar pro Quartal (1,04 Dollar pro Jahr).

Setzt man den aktuellen Goldpreis von 3.573,50 Dollar und die Q3-AISC von 1.454 Dollar ins Verhältnis, ergibt sich eine rechnerische Spanne von rund 2.100 Dollar je Unze – eine grobe eigene Rechnung, die weder Steuern noch Investitionen noch die tatsächlich realisierten Verkaufspreise berücksichtigt. Das Zahlenwerk stammt aus einer Sekundärquelle; die Originalmeldung von Newmont lag der Redaktion nicht vor.