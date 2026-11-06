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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig platziert Anleihe mit 9,875% Kupon

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 12:11 1 Min. Börse Stuttgart

Das Unternehmen stelle Motor- und Getriebeteile für die Automobilindustrie her. Die Anleihe habe ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro, ausgegeben worden...

Bild: Wilhelm Gunkel / Unsplash

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A5GS6J0, WKN: A5GS6J) begeben, so die Börse Stuttgart. Das Unternehmen stelle Motor- und Getriebeteile für die Automobilindustrie her. Die Anleihe habe ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Millionen Euro, ausgegeben worden seien bislang 5,7 Millionen Euro. Der Kupon betrage 9,875% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 29. Oktober 2027, die Laufzeit ende am 29. Oktober 2031. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro handelbar. Sie sei weder nachrangig noch besichert. NZWL könne die Anleihe vorzeitig kündigen: ab dem 29. Oktober 2029 zu 102% und ab dem 29. Oktober 2030 zu 101% des Nennbetrags. Laut Wertpapierprospekt habe NZWL weder für sich noch für die Anleihe ein Rating in Auftrag gegeben. Creditreform Rating habe das Unternehmensrating von zuletzt B im April 2026 zurückgezogen. (News vom 05.11.2026)

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