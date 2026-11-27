Pablo Hernández de Cos wird neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), so Patrick Barbe, Head European Fixed Income bei Neuberger.
Neuberger zum nächsten EZB-Präsidenten: Notenbank könnte künftig schneller handeln
Barbe erwartet für 2027 weniger EZB-Zinserhöhungen als der Markt.
Der Spanier, der aktuell an der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) stehe, werde auf Christine Lagarde folgen, die im Februar zurücktreten werde.
Patrick Barbe erläutere, wie sich die EZB aus seiner Sicht verändern und was die Personalie für den europäischen Anleihemarkt bedeuten könnte.
Der neue Präsident dürfte ähnlich wie Mario Draghi eher als treibende Kraft agieren und nicht den konsensorientierten Ansatz von Christine Lagarde verfolgen. In der Praxis könnte dies nach Barbes Meinung dazu führen, dass die EZB reaktionsschneller werde, also bei steigender Inflation schneller mit einer Straffung und bei nachlassendem Wachstum schneller mit einer Lockerung reagieren dürfte. Sie dürfte außerdem früher auf steigende Teuerungsraten reagieren, was zu geringeren Schwankungen bei den Zinssätzen führen dürfte. Darüber hinaus rechne Barbe damit, dass die EZB präziser kommunizieren und weiterhin auf Forward Guidance setzen werde.
Isabel Schnabel wechsle am 3. Januar 2027 zum IWF, und die Amtszeit von Philip Lane ende im Mai. Somit würden die drei einflussreichsten Posten der EZB alle in den ersten fünf Monaten des Jahres 2027 neu besetzt werden. Zudem sei Boris Vujčić im Juni 2026 zum Vizepräsidenten ernannt worden. Da der Vorsitz nun an einen südeuropäischen Ökonomen übergehe, könnten sich Anleger fragen, ob die EZB einen eher lockereren Kurs einschlagen werde. Hernández de Cos möge Instrumenten wie der quantitativen Lockerung (QE) oder dem Transmission Protection Instrument gegenüber aufgeschlossener sein, doch ein deutscher Chefökonom würde dazu beitragen, den geldpolitischen Fokus weiterhin auf die Inflation zu richten. Insgesamt sehe Barbe ein Gleichgewicht: mehr Reaktionsfähigkeit, ohne vom Kernauftrag abzuweichen.
Barbe gehe weiterhin davon aus, dass die EZB im Dezember die Leitzinsen wie bereits signalisiert anheben werde, und sehe keine wesentliche Änderung des geldpolitischen Ausblicks. Die Marktteilnehmer hätten eine Zinserhöhung im Dezember fast vollständig eingepreist, die nächste Zinserhöhung würden sie im April 2027 erwarten. Barbe halte diese Erwartung für den April für zu aggressiv und rechne im nächsten Jahr mit weniger Zinserhöhungen als aktuell eingepreist.
Patrick Barbe habe keine wesentlichen Änderungen an seiner Länder- oder Durationspositionierung vorgenommen. Er behalte seine Positionierung mit langer Duration bei, insbesondere in Deutschland und den osteuropäischen Ländern. (Ausgabe vom 26.11.2026)
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