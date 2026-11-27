Isabel Schnabel wechsle am 3. Januar 2027 zum IWF, und die Amtszeit von Philip Lane ende im Mai. Somit würden die drei einflussreichsten Posten der EZB alle in den ersten fünf Monaten des Jahres 2027 neu besetzt werden. Zudem sei Boris Vujčić im Juni 2026 zum Vizepräsidenten ernannt worden. Da der Vorsitz nun an einen südeuropäischen Ökonomen übergehe, könnten sich Anleger fragen, ob die EZB einen eher lockereren Kurs einschlagen werde. Hernández de Cos möge Instrumenten wie der quantitativen Lockerung (QE) oder dem Transmission Protection Instrument gegenüber aufgeschlossener sein, doch ein deutscher Chefökonom würde dazu beitragen, den geldpolitischen Fokus weiterhin auf die Inflation zu richten. Insgesamt sehe Barbe ein Gleichgewicht: mehr Reaktionsfähigkeit, ohne vom Kernauftrag abzuweichen.