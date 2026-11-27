Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar, der Gewinn lag über den Erwartungen.

Warum fiel die Aktie?

Wegen der gesenkten Werbeprognose und eines schwachen Ausblicks.

Wer hat Aktien verkauft?

Unter anderem Co-Chef Ted Sarandos mit 27.312 Aktien.

Welche ISIN und WKN hat die Netflix Aktie?

ISIN US64110L1061, WKN 552484, Handelssymbol NFC, US-Handelssymbol NFLX.