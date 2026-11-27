Die Netflix Aktie hat nach den Quartalszahlen an Glanz verloren. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,87 Dollar über den Erwartungen. Trotzdem fiel die Aktie um 6,1 Prozent und notierte Anfang November bei rund 56 Euro.
Netflix Aktie: Werbeflop, schwacher Ausblick, Chefs verkaufen – ist der Streaming-Riese jetzt ein Schnäppchen?
Gewinn über den Erwartungen, doch gesenkte Werbeprognose und ein enttäuschender Ausblick: Die Netflix Aktie fiel nach den Zahlen deutlich. Bill Ackman hält sie für unterbewertet. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Netflix Aktie trägt die ISIN US64110L1061 und die WKN 552484. In Deutschland lautet das Handelssymbol NFC, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol NFLX gehandelt.
Die Enttäuschung
Werbung bleibt hinter den Zielen
Netflix senkte die Prognose für die Werbeumsätze 2026. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern 13,44 Milliarden Dollar Umsatz, Analysten hatten 13,5 Milliarden erwartet. Beim Gewinn je Aktie liegt die Prognose mit 0,67 Dollar deutlich unter den erwarteten 0,73 Dollar.
Netflix hat das Abo-Geschäft perfektioniert. Die Werbung sollte der nächste Motor werden, doch der springt langsamer an als versprochen.
Die Signale
Insider verkaufen, Ackman lobt
Co-Chef Ted Sarandos verkaufte am 4. November 27.312 Aktien, auch die Verantwortlichen für Finanzen und Recht trennten sich von Papieren. Investor Bill Ackman bezeichnete Netflix dagegen als Qualitätsunternehmen mit ungerechtfertigt niedriger Bewertung, und die UBS gab ihr negatives Urteil auf. Für die Netflix Aktie stehen sich damit zwei Lager gegenüber.
Häufige Fragen zur Netflix Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar, der Gewinn lag über den Erwartungen.
Warum fiel die Aktie?
Wegen der gesenkten Werbeprognose und eines schwachen Ausblicks.
Wer hat Aktien verkauft?
Unter anderem Co-Chef Ted Sarandos mit 27.312 Aktien.
Welche ISIN und WKN hat die Netflix Aktie?
ISIN US64110L1061, WKN 552484, Handelssymbol NFC, US-Handelssymbol NFLX.
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