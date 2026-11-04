Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 125,00 oder 57,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Netflix Inc. hat am 20. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlicht.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von BMO Capital. Analyst Brian Pitz setzt das Kursziel auf 125 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls optimistisch zeigen sich Phillip Securities, UBS und TD Cowen, die jeweils ein Kursziel von 100 USD veranschlagen und ebenfalls zum Kauf raten.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Wells Fargo. Analyst Steven Cahall sieht den fairen Wert der Netflix-Aktie bei lediglich 57 USD und stuft den Streamingkonzern mit "sell" ein. Ebenfalls zurückhaltend zeigen sich Barclays und Pivotal Research, die ihre Kursziele auf jeweils 65 USD festlegen und bei "hold" bleiben.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: