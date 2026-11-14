Auf den ersten Blick ist es ein Traumquartal: Netflix steigerte den operativen Gewinn um 37 Prozent, die operative Marge erreichte 34,6 Prozent. Doch die Börse schaute auf etwas anderes. Das Umsatzwachstum war das schwächste seit drei Jahren, die Prognose für die Werbeerlöse wurde gesenkt, und kurz zuvor hatte der Konzern den Abbau von rund 1.000 Stellen und einen neuen Chef für das Programm angekündigt. Nachbörslich fiel die Netflix-Aktie um bis zu 6 Prozent. Verliert der Streaming-Primus an Schwung?
Netflix-Aktie: Marge auf Rekordniveau, aber das Wachstum bremst – 1.000 Stellen weg, neuer Content-Chef, Werbeziel gekappt
Netflix verdient so viel wie nie: operative Marge 34,6 Prozent, Gewinn je Aktie plus 49 Prozent. Doch das Umsatzwachstum ist so schwach wie seit drei Jahren nicht, das Werbeziel wurde gesenkt, und der Konzern baut rund 1.000 Stellen ab. Die große Netflix Aktienanalyse: Zahlen, Umbau, Werbung, Live-Sport und alle Chancen und Risiken für die Netflix-Aktie.
Netflix Aktienanalyse
Mehr Gewinn aus weniger Wachstum
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar, getragen von mehr Abonnenten, höheren Preisen und Werbung. Das operative Ergebnis legte um 37 Prozent auf 4,46 Milliarden Dollar zu, der Gewinn je Aktie um 49 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Netflix 51,1 Milliarden Dollar Umsatz und eine operative Marge von 31,5 Prozent. Zudem kaufte der Konzern im Quartal eigene Aktien für 4,8 Milliarden Dollar zurück – so viel wie nie zuvor in einem Quartal.
Die Schwachstelle ist die Werbung. Netflix senkte die Prognose für die Werbeerlöse 2026 von rund 3 auf 2,7 Milliarden Dollar, weil einige Werbeprodukte langsamer eingeführt werden als geplant. Gleichzeitig baut der Konzern sein Programmgeschäft um: Rund 1.000 Stellen fallen weg, der frühere Disney- und Fox-Manager Peter Rice übernimmt die Verantwortung für die Inhalte.
The core is our critical growth engine.
Übersetzt: Das Kerngeschäft mit Serien und Filmen sei der entscheidende Wachstumsmotor.
Das große Bild
Vom Wachstumswert zur Gewinnmaschine
Netflix hat den Streaming-Krieg gewonnen. Jetzt muss der Konzern beweisen, dass er auch als reifer Marktführer weiter wachsen kann.
Die Zeiten zweistelliger Abonnentensprünge sind vorbei. Wachstum soll künftig aus Preiserhöhungen, Werbung und Live-Events kommen. Im vierten Quartal zeigt Netflix sein bislang größtes Live-Programm, darunter Spiele der US-Footballliga NFL und den Boxkampf Tyson Fury gegen Anthony Joshua. Die Prognose für 2027 will das Management im Januar vorlegen.
Netflix muss nicht mehr gewinnen – sondern beweisen, dass es weiter wachsen kann.
Häufige Fragen zur Netflix-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Netflix?
Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 37 Prozent auf 4,46 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 34,6 Prozent.
Was erwartet Netflix für 2026?
Einen Umsatz von 51,1 Milliarden Dollar und eine operative Marge von 31,5 Prozent. Die Werbeerlöse sollen bei rund 2,7 Milliarden Dollar liegen.
Warum fiel die Netflix-Aktie nach den Zahlen?
Das Umsatzwachstum war schwächer als in den Vorquartalen, und die Prognose für die Werbeerlöse wurde gesenkt.
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