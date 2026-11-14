Netflix-Aktie: Marge auf Rekordniveau, aber das Wachstum bremst – 1.000 Stellen weg, neuer Content-Chef, Werbeziel gekappt

Wie lief das dritte Quartal bei Netflix?

Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 37 Prozent auf 4,46 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 34,6 Prozent.

Was erwartet Netflix für 2026?

Einen Umsatz von 51,1 Milliarden Dollar und eine operative Marge von 31,5 Prozent. Die Werbeerlöse sollen bei rund 2,7 Milliarden Dollar liegen.

Warum fiel die Netflix-Aktie nach den Zahlen?

Das Umsatzwachstum war schwächer als in den Vorquartalen, und die Prognose für die Werbeerlöse wurde gesenkt.