Netease ist mit Spielen wie „Fantasy Westward Journey“ und „Marvel Rivals“ einer der größten Spielekonzerne der Welt. In der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht taucht aber kein Spieleentwickler auf, sondern ein Onlinehändler. Zum 30. September hielt Netease 9,57 Millionen Hinterlegungsscheine von PDD Holdings im Wert von 746 Millionen Dollar.
Netease ist Großaktionär der Temu-Mutter: 95 Prozent des US-Depots stecken in PDD – die ungewöhnlichste Wette eines Spielekonzerns
Der chinesische Videospielkonzern Netease hält US-Aktien für 790 Millionen Dollar. Fast alles davon ist eine einzige Position: 9,6 Millionen Aktien von PDD Holdings, der Mutter von Temu und Pinduoduo. Dazu kommt die eigene Bildungstochter Youdao. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, was für die Beteiligung spricht und warum Netease sich dazu ausschweigt.
Das Schweigen
Kein Wort vom Chef: was über die PDD-Wette bekannt ist
Von Gründer und Vorstandschef Ding Lei gibt es zur PDD-Beteiligung keine öffentliche Aussage. Auch Netease hat nicht erklärt, wann und warum die Aktien gekauft wurden. Laut den Meldungen steht PDD seit sechs Quartalen im Depot. Im dritten Quartal hat Netease weder gekauft noch verkauft, der Wert stieg allein durch den Kurs um gut 2 Prozent. Ein Zitat des Chefs zu dieser Wette können wir deshalb nicht liefern.
Netease hat im Quartal weder Aktien gekauft noch verkauft.
Das Depot
Onlinehandel und Bildung: die zwei Positionen
PDD Holdings – ISIN US7223041028 · US-Handelssymbol PDD
9,57 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 746 Millionen Dollar, 94,4 Prozent. PDD betreibt in China den Billigmarktplatz Pinduoduo und international Temu. Für die Aktie spricht das hohe Wachstum bei niedriger Bewertung, gegen sie stehen Handelskonflikte und die Regulierung.
Youdao – ISIN US98741T1043 · US-Handelssymbol DAO
2,9 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 44 Millionen Dollar, 5,6 Prozent. Youdao ist eine Netease-Tochter für Online-Lernen und Übersetzung. In der Meldung erscheint nur der in New York gehandelte Teil der Beteiligung.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Netease (ADR): ISIN US64110W1027, WKN 501822, Handelssymbol NEH, US-Handelssymbol NTES
PDD Holdings (ADR): ISIN US7223041028, WKN A2JRK6, US-Handelssymbol PDD
Youdao (ADR): ISIN US98741T1043, US-Handelssymbol DAO
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