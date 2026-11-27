Netease ist Großaktionär der Temu-Mutter: 95 Prozent des US-Depots stecken in PDD – die ungewöhnlichste Wette eines Spielekonzerns

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:46 2 Min.

Der chinesische Videospielkonzern Netease hält US-Aktien für 790 Millionen Dollar. Fast alles davon ist eine einzige Position: 9,6 Millionen Aktien von PDD Holdings, der Mutter von Temu und Pinduoduo. Dazu kommt die eigene Bildungstochter Youdao. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, was für die Beteiligung spricht und warum Netease sich dazu ausschweigt.

Netease ist mit Spielen wie „Fantasy Westward Journey“ und „Marvel Rivals“ einer der größten Spielekonzerne der Welt. In der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht taucht aber kein Spieleentwickler auf, sondern ein Onlinehändler. Zum 30. September hielt Netease 9,57 Millionen Hinterlegungsscheine von PDD Holdings im Wert von 746 Millionen Dollar. Wert der zwei gemeldeten Positionen 790 Mio. $ Anteil von PDD Holdings 94,4 % Kurs der PDD-Aktie zum Stichtag 77,94 $ Quartale, seit denen PDD im Depot steht 6 Quelle : Form 13F von Netease zum 30. September 2026, eingereicht am 12. November 2026, nach Equibles und China Tech News Das Schweigen Kein Wort vom Chef: was über die PDD-Wette bekannt ist Von Gründer und Vorstandschef Ding Lei gibt es zur PDD-Beteiligung keine öffentliche Aussage. Auch Netease hat nicht erklärt, wann und warum die Aktien gekauft wurden. Laut den Meldungen steht PDD seit sechs Quartalen im Depot. Im dritten Quartal hat Netease weder gekauft noch verkauft, der Wert stieg allein durch den Kurs um gut 2 Prozent. Ein Zitat des Chefs zu dieser Wette können wir deshalb nicht liefern. Das Depot Onlinehandel und Bildung: die zwei Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Netease Depot auf AktienCheck. 01 PDD Holdings – ISIN US7223041028 · US-Handelssymbol PDD 9,57 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 746 Millionen Dollar, 94,4 Prozent. PDD betreibt in China den Billigmarktplatz Pinduoduo und international Temu. Für die Aktie spricht das hohe Wachstum bei niedriger Bewertung, gegen sie stehen Handelskonflikte und die Regulierung. 02 Youdao – ISIN US98741T1043 · US-Handelssymbol DAO 2,9 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 44 Millionen Dollar, 5,6 Prozent. Youdao ist eine Netease-Tochter für Online-Lernen und Übersetzung. In der Meldung erscheint nur der in New York gehandelte Teil der Beteiligung. Was Anleger beachten sollten Für Netease ist das Depot klein. Über die Aktie entscheidet das Spielegeschäft

Eine einzige Aktie bestimmt fast das gesamte Depot

PDD hat sich zu Unregelmäßigkeiten bei Behördenkontrollen nicht klar geäußert

Für chinesische Aktien in New York gelten politische Risiken Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Netease (ADR): ISIN US64110W1027, WKN 501822, Handelssymbol NEH, US-Handelssymbol NTES

PDD Holdings (ADR): ISIN US7223041028, WKN A2JRK6, US-Handelssymbol PDD

Youdao (ADR): ISIN US98741T1043, US-Handelssymbol DAO Fazit: Eine stille Wette auf den Billighandel Netease hat sein US-Depot fast vollständig auf PDD gesetzt und spricht nicht darüber. Für Anleger ist das vor allem ein Hinweis, dass Chinas Technologiekonzerne sich gegenseitig zutrauen, was der westliche Markt bei PDD oft mit Skepsis sieht. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Netease auf AktienCheck.

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