Nestlé Aktie: SMI-Verlierer am Morgen – Schwergewicht bremst den Leitindex

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:39 2 Min.

Die Nestlé Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,72 Prozent auf 87,02 Franken und zählt zu den größten SMI-Verlierern. Mit der Rückkehr der Risikofreude lassen Anleger den defensiven Nahrungsmittelkonzern liegen.

Bild: Sputniktilt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Nestlé Aktie zählt am Freitagmorgen zu den größten SMI-Verlierern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Nahrungsmittelkonzerns aus Vevey 0,72 Prozent tiefer bei 87,02 Franken. Gemeinsam mit Givaudan steht Nestlé am Ende des Leitindex. Der SMI steigt dagegen um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Verlierer am Morgen Warum die Nestlé Aktie fällt Was den Markt antreibt, lässt Nestlé zurück. Anleger suchen wieder das Risiko. Die Nachrichtenagentur AWP hatte es am Morgen angekündigt: Die weniger zyklischen Schwergewichte haben bei steigender Risikobereitschaft oft einen schweren Stand und könnten den Markt bremsen. Genau das geschieht. Schon vorbörslich lag die Nestlé Aktie 0,4 Prozent im Minus, nach der Eröffnung weitete sich der Verlust aus. Auch Roche und Novartis notieren leicht tiefer. An der Spitze des SMI stehen dagegen Technologie- und Finanzwerte wie ABB, Logitech und UBS. Nestlé Aktie am Freitagmorgen -0,72 % Kurs der Nestlé Aktie um 09.14 Uhr 87,02 CHF Tagesverlust je Aktie -0,63 CHF 52-Wochen-Hoch vom 17. November 88,43 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), finanzen.ch Nestlé Aktie: Wochenbilanz bleibt klar positiv Der Rücksetzer relativiert sich beim Blick auf die Woche. Am Montag hatte die Nestlé Aktie bei 84,88 Franken geschlossen. Trotz des Minus vom Freitagmorgen steht sie 2,5 Prozent höher. In den turbulenten Tagen zur Wochenmitte war der Titel als sicherer Hafen gesucht und stieg bis auf 87,65 Franken am Donnerstagabend. Zum 52-Wochen-Hoch bei 88,43 Franken fehlen 1,6 Prozent. Was die Nestlé Aktie belastet Rotation: Hält die Erholung der Technologiewerte an, fließt Kapital aus defensiven Titeln ab.

Gewicht im Index: Als eines der drei SMI-Schwergewichte wird Nestlé bei Umschichtungen besonders stark gehandelt.

Wachstum: Nach der Kurserholung dieses Jahres muss der Konzern zeigen, dass auch die Verkaufsmengen wieder steigen. Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter? Für den SMI-Verlierer Nestlé gilt in dieser Woche eine einfache Regel: An schwachen Börsentagen steigt die Aktie, an starken fällt sie zurück. Am Nachmittag öffnet die Wall Street für eine verkürzte Sitzung. Startet sie so fest wie die Futures andeuten, dürfte der Gegenwind für die Nestlé Aktie anhalten. Stammdaten der genannten Unternehmen Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

Givaudan SA: ISIN CH0010645932, WKN 938427, Handelssymbol GIVN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GVDNY (OTC-ADR)

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