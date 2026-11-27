Nestlé Aktie: SMI-Verlierer am Abend – Wochengewinner gibt zum Schluss nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Nestlé Aktie schließt am Freitag 0,35 Prozent tiefer bei 87,34 Franken und zählt zu den drei größten SMI-Verlierern. In der risikofreudigeren Stimmung bremst das defensive Schwergewicht den Leitindex.

Bild: Sputniktilt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Nestlé Aktie zählt am Freitagabend zu den drei größten SMI-Verlierern: Das Papier des Nahrungsmittelkonzerns aus Vevey schließt 0,35 Prozent tiefer bei 87,34 Franken. Nur Swiss Re verliert im Leitindex mehr. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Verlierer am Abend Warum die Nestlé Aktie gefallen ist Was den SMI in schwachen Wochen schützt, bremst ihn an guten Tagen. Die Nachrichtenagentur AWP brachte es am Vormittag auf den Punkt: In einem wieder risikofreudigeren Markt erweist sich die defensive Ausrichtung des SMI als Hemmschuh. Verluste bei Nestlé, Novartis und Roche von bis zu 1,0 Prozent bremsten den Leitindex. Anleger griffen als Schnäppchenjäger zu den Verlierern der Vorwochen, vor allem zu Technologie- und Finanzwerten. Eine Unternehmensmeldung zu Nestlé gab es nicht. Nestlé Aktie am Freitag -0,35 % Schlusskurs der Nestlé Aktie 87,34 CHF Kurs am Vormittag (-0,78 %) 86,97 CHF 52-Wochen-Hoch vom 17. November 88,43 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), AWP, finanzen.ch Nestlé Aktie: Die Hälfte des Verlusts aufgeholt Am Vormittag hatte die Nestlé Aktie bei rund 86,97 Franken notiert, ein Minus von fast 0,8 Prozent. Bis zum Schluss halbierte sich der Verlust. Auch die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche machten ihre Einbußen vom Mittag wieder wett. Beim Blick auf die Woche relativiert sich das Minus ohnehin: Laut AWP zählt Nestlé mit einem Plus von rund 3 Prozent zu den Favoriten der Woche. Seit dem Montagsschluss bei 84,88 Franken hat die Aktie 2,9 Prozent gewonnen. Mit einem Handelsvolumen von gut 200 Millionen Franken war sie am Freitag einer der meistgehandelten SMI-Titel. Was die Nestlé Aktie belastet Rotation: Hält die Erholung der Technologie- und Finanzwerte an, fließt Kapital aus defensiven Titeln ab.

Nähe zum Hoch: Zum 52-Wochen-Hoch bei 88,43 Franken fehlen nur 1,2 Prozent. Dort hatte die Aktie Mitte November gedreht.

Wachstum: Nach der Kurserholung dieses Jahres muss der Konzern zeigen, dass auch die Verkaufsmengen wieder steigen. Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter? Der SMI-Verlierer vom Freitag ist einer der Gewinner der Woche. Für die Nestlé Aktie spricht, dass Händler die Risiken am Markt nur vorübergehend in den Hintergrund getreten sehen. Kehren KI-Zweifel und Zinssorgen zurück, ist der defensive Titel wieder gefragt. Stammdaten der Nestlé Aktie Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

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