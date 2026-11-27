Die Nestlé-Aktie habe in der Vergangenheit oftmals als Stabilitätsanker in unruhigen Börsenzeiten gegolten. Der defensive Charakter des Konsumtitels habe gerade in hektischen Marktphasen für eine besondere Widerstandskraft gesorgt. In der Baisse seit Anfang 2022 sei diese stabilisierende Funktion jedoch weitgehend verloren gegangen. Der Kursrückgang von 130 CHF auf 70 CHF entspreche sogar dem größten „drawdown“ der Börsengeschichte. Damit stelle sich die zentrale Frage: Könne die Aktie nach der langen Schwächephase ihre früheren defensiven Qualitäten zurückgewinnen? Aus technischer Sicht würden sich die Hinweise auf eine positive Wende verdichten, denn seit Ende 2024 arbeite das Papier an einer Bodenbildung. Die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 82,18 CHF) stelle in diesem Kontext ein starkes Argument dar. Dank des neuen Jahreshochs (88,43 CHF) wackele zudem der seit 2022 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 86,53 USD). Aus der Höhe der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergebe sich ein Anschlusspotenzial, welches auf wieder dreistellige Notierungen schließen lasse. Als strategische Absicherung biete sich indes die o. g. langfristige Glättung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.11.2026)