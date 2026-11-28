Nestlé Aktie: Bernstein sieht den Kurs zwölf Prozent tiefer – und bei Perrier fallen Stellen weg

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Die Nestlé Aktie hat sich in dieser Woche deutlich erholt. Am Freitag bestätigt Bernstein ein Kursziel von 77 Franken, zehn Franken unter dem Kurs. Gleichzeitig baut die Wassersparte in Südfrankreich Stellen ab.

Der größte Lebensmittelkonzern der Welt sortiert sich neu – und nicht jeder traut dem Umbau. Die Nestlé Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Schweizer Börse bei 87,34 Franken, ein Minus von 0,35 Prozent. Im Tagesverlauf war sie zeitweise um knapp ein Prozent gefallen. Am selben Tag bestätigte das Analysehaus Bernstein ein Kursziel von 77 Franken. Nestlé S.A. · ISIN: CH0038863350 · WKN: A0Q4DC · Handelssymbol: NESR · US-Handelssymbol: NSRGY Kursziel von Bernstein, rund 12 Prozent unter dem Kurs 77 CHF Schlusskurs am 27. November, minus 0,35 Prozent 87,34 CHF durchschnittliches Kursziel der Analysten 86,57 CHF Stellen, die im Perrier-Werk nicht neu besetzt werden 69 Quelle : SIX Swiss Exchange laut finanzen.net; Bernstein Research vom 27. November 2026 Die Analysten Der Kurs ist dem Konsens enteilt Analyst Callum Elliott von Bernstein Research hat die Einstufung für Nestlé am 27. November 2026 auf „Market-Perform“ belassen, mit einem Kursziel von 77 Franken. Das liegt rund zwölf Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 86,57 Franken knapp darunter. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Aktie hatte in dieser Woche kräftig zugelegt. In Euro gerechnet stieg sie am Mittwoch um mehr als drei Prozent, am Dienstag war Nestlé der stärkste Wert im Schweizer Leitindex. Am Donnerstag und Freitag gab der Kurs leicht nach. Die Nachricht Perrier: Abbau ohne Kündigungen Die Wassersparte plant im Perrier-Werk im südfranzösischen Vergèze einen Stellenabbau. 69 Arbeitsplätze sollen nach Pensionierungen nicht neu besetzt werden, rund 20 Zeitarbeitskräfte werden nicht weiterbeschäftigt. Die Restrukturierung erfolge ausschließlich auf freiwilliger Basis, erklärte eine Sprecherin. Ziel sei es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu stärken. Für den Konzern mit einem Börsenwert von rund 240 Milliarden Euro ist das eine Randnotiz. Sie passt aber ins Bild: Das Wassergeschäft steht seit Längerem unter Beobachtung, und das Management prüft, welche Sparten dauerhaft zum Konzern gehören sollen. Für Anleger zählt, ob Nestlé wieder verlässlich über Mengen wächst und nicht nur über Preise. Was für die Nestlé Aktie spricht Starke Marken, laufender Konzernumbau, Kostendisziplin und eine deutliche Erholung in dieser Woche. Was dagegen spricht Kurs über dem durchschnittlichen Analystenziel, skeptische Einschätzung von Bernstein, Baustelle Wassersparte und offenes Mengenwachstum. Häufige Fragen zur Nestlé Aktie Wo steht die Nestlé Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie an der Schweizer Börse bei 87,34 Franken (minus 0,35 Prozent). Was sagt Bernstein?

Analyst Callum Elliott bleibt bei „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 77 Franken. Was passiert bei Perrier?

69 Stellen werden nach Pensionierungen nicht neu besetzt, rund 20 Zeitarbeitskräfte nicht weiterbeschäftigt. Fazit: Vorschuss auf den Umbau Die Nestlé Aktie notiert über dem, was Analysten im Schnitt für angemessen halten. Der Markt setzt auf den Umbau, die Skeptiker auf die Zahlen. Die nächsten Umsatzdaten zeigen, wer richtig liegt.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.