Wie stark wuchs Nemetschek im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, maßgeblich durch den HCSS-Zukauf.

Warum fiel die Nemetschek Aktie?

Das organische Wachstum und das Ergebnis je Aktie blieben hinter den Erwartungen zurück.

Hält Nemetschek an der Prognose fest?

Ja, für 2026 bleibt das Ziel ein organisches, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent.