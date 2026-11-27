Ein Umsatzplus von mehr als einem Viertel, bestätigte Jahresziele, ein großer Auftritt auf der BIM World in München – und trotzdem eine Aktie im freien Fall. Die Nemetschek Aktie hat in den vergangenen Wochen rund ein Fünftel ihres Wertes verloren. Wer verstehen will, warum, muss genau hinsehen: auf das organische Wachstum und auf den Gewinn je Aktie.
Nemetschek Aktie: Umsatz plus 27 Prozent, Kurs minus 20 Prozent – was ist da los?
Nemetschek wächst kräftig, bestätigt die Jahresziele und zeigt neue KI-Anwendungen. Trotzdem verlor die Nemetschek Aktie binnen eines Monats rund ein Fünftel. Die Analyse eines Ausverkaufs.
Nemetschek SE · ISIN: DE0006452907 · WKN: 645290 · Handelssymbol: NEM · US-Handelssymbol: NEMTF
Die Zahlen
Wachstum durch Zukauf, Gewinn unter Druck
Nemetschek meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Ein großer Teil davon stammt aus dem Zukauf des US-Bausoftwareanbieters HCSS. Das organische, währungsbereinigte Wachstum blieb laut dpa-AFX hinter den Markterwartungen zurück. Noch deutlicher war der Ergebnisrückgang: Das Ergebnis je Aktie fiel auf 0,40 Euro nach 0,48 Euro im Vorjahresquartal.
Die Börse reagierte hart: Am 5. November verlor die Nemetschek Aktie zeitweise mehr als acht Prozent, im MDAX und TecDAX gehörte sie zu den klaren Verlierern. Hinter der bestätigten Konzernprognose stehen zudem gekürzte Ziele für zwei kleinere Sparten. Für 2026 hält der Vorstand am organischen, währungsbereinigten Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent fest.
Der Markt bestraft bei Nemetschek nicht das Wachstum, sondern dessen Qualität: zugekauft statt organisch, mehr Umsatz bei weniger Gewinn je Aktie.
Analysten
Kaufempfehlungen bleiben, Ziele gehen auseinander
Jefferies hob das Kursziel für die Nemetschek Aktie im November nach der Telefonkonferenz von 72 auf 79 Euro an und blieb bei „Kaufen“. MWB Research senkte am 5. November das Kursziel von 89 auf 82 Euro, bestätigte aber ebenfalls die Kaufempfehlung. Deutsche Bank Research hält an „Kaufen“ und einem Kursziel von 80 Euro fest. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Hoffnungsträger
Agentische KI für den Bau
Auf der BIM World Munich am 24. und 25. November präsentierten die Konzernmarken und der Nemetschek AI & Data Innovation Hub KI-Anwendungen über den gesamten Gebäudelebenszyklus, darunter Allplan Max, Archicad Max und Bluebeam Max. Für die Nemetschek Aktie ist entscheidend, ob sich diese Angebote ab 2027 auch in Umsatz und Marge niederschlagen.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Wie stark wuchs Nemetschek im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, maßgeblich durch den HCSS-Zukauf.
Warum fiel die Nemetschek Aktie?
Das organische Wachstum und das Ergebnis je Aktie blieben hinter den Erwartungen zurück.
Hält Nemetschek an der Prognose fest?
Ja, für 2026 bleibt das Ziel ein organisches, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent.
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