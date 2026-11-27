Eine neue Meldung aus dem Unternehmen gibt es nicht. Nemetschek steigt mit dem Markt. Der DAX legte in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte zu, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Unter den Softwarewerten im Index gewinnen auch ATOSS Software und TeamViewer.

Bemerkenswert ist ein Detail am Rand. Der größte deutsche Softwarekonzern SAP notiert am Morgen leicht im Minus, nachdem Bloomberg über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen im Zuge der Ausrichtung auf künstliche Intelligenz berichtet hatte. Die kleineren Softwarewerte ziehen davon unbeeindruckt an.