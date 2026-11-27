Die Serie hält: Die Nemetschek Aktie gewinnt am Freitagmorgen 1,39 Prozent auf 54,70 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem Dreijahrestief vom Montag hat der Münchner Bausoftware-Spezialist an jedem Handelstag höher geschlossen. Hält das Plus, wäre es der vierte Gewinntag in Folge.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – vierter Gewinntag in Folge, gut 6 Prozent über dem Dreijahrestief
Die Nemetschek Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,39 Prozent auf 54,70 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem Dreijahrestief vom Montag bei 51,45 Euro geht es jeden Tag nach oben. Der Monatsverlust bleibt hoch.
Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?
Eine neue Meldung aus dem Unternehmen gibt es nicht. Nemetschek steigt mit dem Markt. Der DAX legte in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte zu, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Unter den Softwarewerten im Index gewinnen auch ATOSS Software und TeamViewer.
Bemerkenswert ist ein Detail am Rand. Der größte deutsche Softwarekonzern SAP notiert am Morgen leicht im Minus, nachdem Bloomberg über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen im Zuge der Ausrichtung auf künstliche Intelligenz berichtet hatte. Die kleineren Softwarewerte ziehen davon unbeeindruckt an.
Vom Tiefschlag zur Serie
Am Montag war die Aktie nach einer deutlichen Abstufung durch JPMorgan auf 51,45 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit drei Jahren. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag schloss sie jeweils höher, zuletzt bei 53,95 Euro. Mit dem heutigen Kurs beträgt die Erholung gut 6 Prozent.
Fundamental wächst Nemetschek weiter kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, das Ziel eines organischen Wachstums von 14 bis 15 Prozent für 2026 wurde bestätigt. Zuletzt kam ein Auftrag aus Großbritannien hinzu: NHS England setzt bei elf Klinikprojekten auf dRofus, eine Planungssoftware aus dem Konzern.
Was jetzt für die Nemetschek Aktie zählt
Ein Wochenschluss über 54 Euro
Er würde die Serie auf vier Gewinntage ausbauen.
Das Tief bei 51,45 Euro
Solange es hält, ist die Bodenbildung intakt.
Die KI-Debatte im Softwaresektor
Sie entscheidet darüber, ob aus der Stabilisierung eine Wende wird.
Stammdaten
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
ATOSS Software SE: ISIN DE0005104400, WKN 510440, Handelssymbol AOF
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
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