Die Serie steht: Die Nemetschek Aktie gewinnt am Freitag 3,52 Prozent auf 55,85 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Es ist der vierte Handelstag in Folge mit einem höheren Schlusskurs. Am Morgen hatte das Plus erst bei 1,39 Prozent gelegen.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – vierter Gewinntag in Folge, 8,6 Prozent über dem Dreijahrestief
Die Nemetschek Aktie schließt am Freitag 3,52 Prozent höher bei 55,85 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Der Bausoftware-Spezialist beendet eine turbulente Woche mit dem stärksten Tag seit dem Absturz vom Montag.
Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nemetschek profitiert von der Erholung der Technologiewerte. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Die Risikobereitschaft der Anleger ist zurückgekehrt, und davon profitieren Aktien, die zuvor besonders stark gefallen waren.
Auch die Softwarebranche insgesamt hat sich gefangen. SAP drehte im Tagesverlauf ins Plus und schloss 0,77 Prozent höher, obwohl am Morgen ein Bericht über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen belastet hatte.
Eine Woche in zwei Teilen
Am Montag war die Aktie nach einer deutlichen Abstufung durch JPMorgan auf 51,45 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit drei Jahren. Seitdem geht es aufwärts, mit wachsendem Tempo: Der Freitag war der stärkste der vier Gewinntage.
Das Geschäft wächst unverändert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Das Ziel eines organischen Wachstums von 14 bis 15 Prozent für 2026 hat der Vorstand bestätigt.
Was jetzt für die Nemetschek Aktie zählt
Das Tief bei 51,45 Euro
Solange es hält, ist die Bodenbildung intakt.
Die Marke von 57 Euro
Dort notierte die Aktie vor dem Absturz. Darüber wäre die Kurslücke geschlossen.
Die KI-Debatte im Softwaresektor
Sie entscheidet, ob aus der Erholung eine Wende wird.
Stammdaten
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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