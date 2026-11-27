Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nemetschek profitiert von der Erholung der Technologiewerte. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Die Risikobereitschaft der Anleger ist zurückgekehrt, und davon profitieren Aktien, die zuvor besonders stark gefallen waren.

Auch die Softwarebranche insgesamt hat sich gefangen. SAP drehte im Tagesverlauf ins Plus und schloss 0,77 Prozent höher, obwohl am Morgen ein Bericht über einen möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen belastet hatte.