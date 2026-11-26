Stein auf Stein: Die Nemetschek Aktie gewinnt am Donnerstag 2,37 Prozent auf 53,95 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Münchner Bausoftware-Spezialist entfernt sich damit weiter von seinem Dreijahrestief bei 51,45 Euro, das er am Montag markiert hatte.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – dritter Tag über dem Dreijahrestief, die Bodenbildung nimmt Form an
Die Nemetschek Aktie schließt am Donnerstag 2,37 Prozent höher bei 53,95 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit dem Dreijahrestief vom Montag hat der Bausoftware-Spezialist knapp 5 Prozent gewonnen. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von rund 30 Prozent.
Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Nemetschek stieg mit dem Markt und mit dem Softwaresektor. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Unter den Gewinnern stehen mit TeamViewer, SAP und Bechtle weitere Software- und IT-Werte.
Der Xetra-Umsatz von 11,05 Millionen Euro zeigt, dass die Aktie wieder Interesse findet. Am Morgen hatte Nemetschek noch nicht unter den 15 stärksten TecDAX-Werten gestanden.
Vom Absturz zur Stabilisierung
Am Montag war die Aktie nach einer deutlichen Abstufung durch JPMorgan auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Seitdem arbeitet sie sich nach oben. Vom Tief gerechnet beträgt das Plus knapp 5 Prozent.
Am Mittwoch kam eine Nachricht aus Großbritannien hinzu. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS England setzt bei elf Klinikprojekten des New Hospital Programme auf dRofus, eine Planungssoftware aus dem Nemetschek-Konzern. Der Auftrag belegt den Einsatz bei großen öffentlichen Bauherren, verändert die Geschäftsaussichten für sich genommen aber nicht.
Operativ wächst Nemetschek kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, nach neun Monaten stehen 1,012 Milliarden Euro in den Büchern. Der Vorstand bestätigte das Ziel eines organischen Wachstums von 14 bis 15 Prozent für 2026.
Was jetzt für die Nemetschek Aktie zählt
Das Tief bei 51,45 Euro
Solange der Kurs darüber bleibt, hat die Bodenbildung eine Chance.
Weitere dRofus-Verträge
Zusätzliche Abschlüsse mit öffentlichen Bauherren würden aus dem Einzelauftrag ein Muster machen.
Das organische Wachstum
Die nächsten Zahlen zeigen, ob die Skeptiker oder die Optimisten recht behalten.
Stammdaten
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8, US-Handelssymbol BECTY (ADR, OTC)
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