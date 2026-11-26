Am Montag war die Aktie nach einer deutlichen Abstufung durch JPMorgan auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Seitdem arbeitet sie sich nach oben. Vom Tief gerechnet beträgt das Plus knapp 5 Prozent.

Am Mittwoch kam eine Nachricht aus Großbritannien hinzu. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS England setzt bei elf Klinikprojekten des New Hospital Programme auf dRofus, eine Planungssoftware aus dem Nemetschek-Konzern. Der Auftrag belegt den Einsatz bei großen öffentlichen Bauherren, verändert die Geschäftsaussichten für sich genommen aber nicht.

Operativ wächst Nemetschek kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, nach neun Monaten stehen 1,012 Milliarden Euro in den Büchern. Der Vorstand bestätigte das Ziel eines organischen Wachstums von 14 bis 15 Prozent für 2026.