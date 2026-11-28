Am Montag sah es nach dem Gegenteil aus. Eine deutliche Abstufung durch JPMorgan drückte die Aktie auf 51,45 Euro, den tiefsten Stand seit drei Jahren. Zugleich zogen Anleger Geld aus Softwarewerten ab und kauften Chip- und Rüstungstitel.

Von diesem Tief aus stieg die Aktie an vier Handelstagen in Folge. Der Freitag war mit 3,52 Prozent der stärkste. Erst dieser Tag hob die Wochenbilanz ins Plus: Am Donnerstagabend hatte Nemetschek mit 53,95 Euro noch knapp unter dem Vorwochenschluss gelegen.