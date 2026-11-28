Die Woche begann mit einem Absturz und endet mit einem Plus: Die Nemetschek Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 3,23 Prozent und schließt bei 55,85 Euro (Xetra, comdirect). Der Münchner Softwarekonzern zählt damit zu den TecDAX Gewinnern der Woche.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – am Montag Dreijahrestief, am Freitag 3,2 Prozent im Plus
Die Nemetschek Aktie gewinnt in dieser Woche 3,23 Prozent auf 55,85 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Zum Wochenstart war der Bausoftware-Spezialist nach einer Analystenabstufung auf 51,45 Euro gefallen.
Warum ist die Nemetschek Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Am Montag sah es nach dem Gegenteil aus. Eine deutliche Abstufung durch JPMorgan drückte die Aktie auf 51,45 Euro, den tiefsten Stand seit drei Jahren. Zugleich zogen Anleger Geld aus Softwarewerten ab und kauften Chip- und Rüstungstitel.
Von diesem Tief aus stieg die Aktie an vier Handelstagen in Folge. Der Freitag war mit 3,52 Prozent der stärkste. Erst dieser Tag hob die Wochenbilanz ins Plus: Am Donnerstagabend hatte Nemetschek mit 53,95 Euro noch knapp unter dem Vorwochenschluss gelegen.
Was die Stimmung für Software drehte
Zwei Dinge halfen. Die Risikobereitschaft kehrte zurück, der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent. Und SAP zeigte, dass die Börse den Softwarekonzernen den Umbau zutraut: Die Aktie stieg trotz eines Berichts über den möglichen Abbau von mindestens 10.000 Stellen um 6,51 Prozent.
Das Geschäft von Nemetschek wächst unverändert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, das Ziel von 14 bis 15 Prozent organischem Wachstum für 2026 ist bestätigt. In Großbritannien setzt NHS England bei elf Klinikprojekten auf die Planungssoftware dRofus aus dem Konzern.
Was in der neuen Woche für die Nemetschek Aktie zählt
Das Tief bei 51,45 Euro
Solange es hält, ist die Bodenbildung intakt.
Ein fünfter Gewinntag
Er würde zeigen, dass die Käufer am Ball bleiben.
Die KI-Debatte im Softwaresektor
Sie entscheidet, ob aus der Erholung eine Wende wird.
Stammdaten
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.