Besser kann man einen Kauf kaum timen. Am Montag, dem 23. November, stufte die US-Bank JPMorgan die Nemetschek Aktie um zwei Stufen auf Untergewichten herab. Der Kurs brach um 5,7 Prozent auf 51,00 Euro ein und markierte ein neues Halbjahrestief. Am selben Tag kaufte Aufsichtsrat Kurt Dobitsch über Xetra 2.000 Aktien zu 50,60 Euro, zusammen 101.200 Euro. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 54,25 Euro. Das sind gut 7 Prozent über seinem Kaufkurs (eigene Rechnung).
Nemetschek Aktie: Aufsichtsrat kauft am Tag der JPMorgan-Abstufung – und liegt nach drei Tagen 7 Prozent vorn
Als JPMorgan die Nemetschek Aktie gleich um zwei Stufen herabsetzte und der Kurs auf ein Halbjahrestief fiel, griff Aufsichtsrat Kurt Dobitsch zu: 2.000 Aktien zu 50,60 Euro. Drei Handelstage später steht die Aktie bei 54,25 Euro. Was der Insiderkauf über den Bausoftware-Konzern sagt.
Die Stammdaten: Die Nemetschek Aktie trägt die ISIN DE0006452907 und die WKN 645290. Das Handelssymbol lautet NEM.
Der Zeitpunkt
Gekauft, als die Bank verkaufen ließ
Dobitsch zahlte sogar weniger als den Schlusskurs des Tages. Er muss also im Tief der Verkaufswelle gekauft haben, die auf die Abstufung folgte. Die Pflichtmitteilung erschien am Dienstag um 12:14 Uhr. Am selben Tag erholte sich die Aktie um mehr als 3 Prozent und gehörte zu den Gewinnern im MDAX.
Es ist nicht sein erster Kauf in diesem Jahr. Bereits Anfang August hatte Dobitsch 1.500 Aktien erworben, damals zu 61,10 Euro. Er hat also in den fallenden Kurs hinein nachgekauft und seinen durchschnittlichen Einstand gesenkt.
Die Einordnung
Insider gegen Analyst: wer kennt Nemetschek besser?
Der Fall ist ein Lehrstück. Auf der einen Seite steht eine Großbank, die die Bewertung des Münchner Softwarekonzerns für zu hoch hält. Auf der anderen ein Aufsichtsrat, der das Unternehmen von innen kennt und am selben Tag eigenes Geld einsetzt. Die Aktie hat binnen 30 Tagen rund 23 Prozent verloren. Wie andere Softwarewerte leidet sie unter der Sorge, KI-Anwendungen könnten etablierte Programme verdrängen.
Operativ gab es zuletzt gute Nachrichten: Die Tochter dRofus erhielt in England den Zuschlag für die Planung von elf Klinikbauprojekten. Ein einzelner Auftrag und ein einzelner Insiderkauf drehen keinen Trend. Sie zeigen aber, dass das Geschäft weiterläuft und dass im Kontrollgremium niemand die Flucht ergreift.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Nemetschek
Wer hat Nemetschek-Aktien gekauft?
Aufsichtsratsmitglied Kurt Dobitsch am 23. November 2026.
Wie viele Aktien hat Kurt Dobitsch gekauft?
2.000 Aktien zu 50,60 Euro, zusammen 101.200 Euro.
Warum fiel die Nemetschek Aktie am 23. November?
JPMorgan hatte die Aktie um zwei Stufen auf Untergewichten herabgesetzt.
Welche ISIN und WKN hat die Nemetschek Aktie?
ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.