Der Fall ist ein Lehrstück. Auf der einen Seite steht eine Großbank, die die Bewertung des Münchner Softwarekonzerns für zu hoch hält. Auf der anderen ein Aufsichtsrat, der das Unternehmen von innen kennt und am selben Tag eigenes Geld einsetzt. Die Aktie hat binnen 30 Tagen rund 23 Prozent verloren. Wie andere Softwarewerte leidet sie unter der Sorge, KI-Anwendungen könnten etablierte Programme verdrängen.

Operativ gab es zuletzt gute Nachrichten: Die Tochter dRofus erhielt in England den Zuschlag für die Planung von elf Klinikbauprojekten. Ein einzelner Auftrag und ein einzelner Insiderkauf drehen keinen Trend. Sie zeigen aber, dass das Geschäft weiterläuft und dass im Kontrollgremium niemand die Flucht ergreift.