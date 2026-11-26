Die Nel Aktie gehört am Donnerstag zu den Gewinnern. Auf Tradegate stieg sie am Nachmittag um 2,9 Prozent auf 0,165 Euro. Das klingt nach wenig und ist es auch: Am 23. November war das Papier bis auf 0,146 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Im Mai kostete es noch 0,366 Euro. Trotzdem gehört der norwegische Wasserstoffspezialist zu den meistgesuchten Aktien. Anleger fragen sich, ob der Boden erreicht ist.
Nel Aktie: 16 Cent, Zehnjahrestief, Aufträge plus 339 Prozent – Wende oder Wertvernichtung?
Die Nel Aktie kostet so wenig wie zuletzt 2017. Gleichzeitig hat der Wasserstoffspezialist so viele Aufträge hereingeholt wie lange nicht. Heute steigt das Papier um knapp 3 Prozent. Die große Analyse: warum Umsatz und Aufträge auseinanderlaufen, was die neue Fabrik in Herøya bringen soll und wer Nel jetzt führt.
Die Stammdaten: Die Nel Aktie trägt die ISIN NO0010081235 und die WKN A0B733. In Deutschland lautet das Handelssymbol D7G, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol NLLSF gehandelt.
Das Paradox
Mehr Aufträge, weniger Umsatz
Die Zahlen zum dritten Quartal zeigen das Dilemma. Der Umsatz aus Kundenverträgen sank um 63 Prozent auf 112 Millionen norwegische Kronen. Gleichzeitig stieg der Auftragseingang um 339 Prozent auf 253 Millionen Kronen, der Auftragsbestand wuchs um 34 Prozent auf 1,31 Milliarden Kronen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 141 Millionen Kronen. Die Bestellungen sind da, aber sie werden erst in den kommenden Quartalen zu Umsatz.
Ein Beispiel: Ein nicht genannter globaler Technologiekonzern aus den USA bestellte containerisierte Elektrolyseure im Wert von rund 12 Millionen Dollar. Geliefert wird aber erst 2027. Für die Nel Aktie heißt das: Die gute Nachricht von heute zeigt sich frühestens in einem Jahr in den Zahlen.
Bei Nel ist die Nachfrage zurück. Was fehlt, ist die Zeit, sie in Geld zu verwandeln, und das Vertrauen der Börse, dass es gelingt.
Der Umbau
Neue Fabrik, neuer Chef
Parallel baut Nel im norwegischen Herøya seine erste automatisierte Produktionslinie für druckalkalische Elektrolyseure. Bis Ende 2026 soll die Jahreskapazität 500 Megawatt erreichen, 2027 dann ein Gigawatt. Auch an der Spitze gibt es Veränderungen: Seit dem 1. November führt Finanzchef Kjell Christian Bjørnsen das Unternehmen interimistisch, spätestens im Mai 2027 soll Morten Holum übernehmen.
Häufige Fragen zur Nel Aktie
Warum ist die Nel Aktie so tief gefallen?
Der Umsatz ist im dritten Quartal um 63 Prozent eingebrochen, das Unternehmen schreibt weiter Verluste. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren.
Gibt es positive Signale?
Ja. Der Auftragseingang stieg um 339 Prozent, der Auftragsbestand um 34 Prozent. Die Aufträge werden aber erst später zu Umsatz.
Wann legt Nel die nächsten Zahlen vor?
Voraussichtlich am 19. Februar 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Nel Aktie?
ISIN NO0010081235, WKN A0B733, Handelssymbol D7G, US-Handelssymbol NLLSF.
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