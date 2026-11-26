Warum ist die Nel Aktie so tief gefallen?

Der Umsatz ist im dritten Quartal um 63 Prozent eingebrochen, das Unternehmen schreibt weiter Verluste. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren.

Gibt es positive Signale?

Ja. Der Auftragseingang stieg um 339 Prozent, der Auftragsbestand um 34 Prozent. Die Aufträge werden aber erst später zu Umsatz.

Wann legt Nel die nächsten Zahlen vor?

Voraussichtlich am 19. Februar 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Nel Aktie?

ISIN NO0010081235, WKN A0B733, Handelssymbol D7G, US-Handelssymbol NLLSF.