Der Auslöser liegt zwei Wochen zurück. Am 12. November meldete Nebius für das dritte Quartal einen Umsatz von 980,8 Millionen Dollar (+571 %), über dem Konsens von 907,2 Millionen Dollar. Rund 325 Millionen Dollar davon waren laut tikr und 247wallst einmalig, aus der ersten Phase einer Asset-Light-Partnerschaft. Zugleich rutschte die Umsatzprognose für 2026 ans untere Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, die Investitionen für 2026 wurden auf rund 27 Milliarden Dollar angehoben (zuvor 20 bis 25 Milliarden), und mehrere Rechenzentrums-Kapazitäten Dritter verzögern sich ins erste Halbjahr 2027. CEO Arkady Volozh sagte laut 247wallst, dort, wo man sich auf Dritte verlasse, habe es Verzögerungen gegeben.

Die Aktie reagierte mit zweistelligen Verlusten: Am 13. November lag sie vormittags bei 111,34 Dollar (−13 %), am 24. November fielen Nebius und CoreWeave jeweils um rund 11 Prozent. Am 25. November schloss Nebius bei 84,99 Dollar (stockanalysis.com). Seither stabilisiert sich der Kurs; auf Wochensicht steht laut Börse-Express ein Plus von 8,5 Prozent, auf Monatssicht aber noch ein Minus von 46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 73,52 Dollar, das Rekordhoch bei 286,69 Dollar Schlusskurs (18. Juni 2026).