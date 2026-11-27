Die Nebius Aktie (ISIN NL0009805522, Ticker NBIS) erholt sich am Black Friday um 1,6 Prozent auf 86,39 Dollar (Nasdaq, 15:45 Uhr MEZ, aktiencheck.de). Die Nebius Aktienprognose der Analysten ist nach der Zahlenrunde Mitte November kräftig zusammengestrichen worden, bleibt aber im Schnitt bei 231,60 Dollar Kursziel (stockanalysis.com, 25.11.2026) – mehr als das Zweieinhalbfache des Kurses. Die Spanne reicht von 125 Dollar bei D.A. Davidson bis 314 Dollar bei Freedom Capital Markets. Die Frage ist, wem Anleger mehr glauben: den Zielen oder dem Kurs.
Nebius Aktie Prognose: Analysten kappen die Kursziele, der Konsens liegt dennoch bei 232 Dollar – wer hat bei der KI-Cloud recht?
Die Nebius Aktie erholt sich am Black Friday auf rund 86 Dollar. Die Nebius Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 125 und 314 Dollar, Konsens bei 231,60 Dollar – nach gekappter Umsatzprognose und Verzögerungen bei Rechenzentren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nebius Group N.V.
- Ticker
- NBIS (Nasdaq)
- ISIN
- NL0009805522
- Marktkapitalisierung
- rund 24,9 Mrd. USD (25.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 73,52 bis 299,86 USD (25.11.2026)
Stand: 27.11.2026, Kurs intraday; US-Börsen mit Halbtag bis 13 Uhr New Yorker Zeit, kein verifizierter Schlusskurs
Nebius Aktie heute
Was ist bei der Nebius Aktie passiert?
Der Auslöser liegt zwei Wochen zurück. Am 12. November meldete Nebius für das dritte Quartal einen Umsatz von 980,8 Millionen Dollar (+571 %), über dem Konsens von 907,2 Millionen Dollar. Rund 325 Millionen Dollar davon waren laut tikr und 247wallst einmalig, aus der ersten Phase einer Asset-Light-Partnerschaft. Zugleich rutschte die Umsatzprognose für 2026 ans untere Ende der Spanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, die Investitionen für 2026 wurden auf rund 27 Milliarden Dollar angehoben (zuvor 20 bis 25 Milliarden), und mehrere Rechenzentrums-Kapazitäten Dritter verzögern sich ins erste Halbjahr 2027. CEO Arkady Volozh sagte laut 247wallst, dort, wo man sich auf Dritte verlasse, habe es Verzögerungen gegeben.
Die Aktie reagierte mit zweistelligen Verlusten: Am 13. November lag sie vormittags bei 111,34 Dollar (−13 %), am 24. November fielen Nebius und CoreWeave jeweils um rund 11 Prozent. Am 25. November schloss Nebius bei 84,99 Dollar (stockanalysis.com). Seither stabilisiert sich der Kurs; auf Wochensicht steht laut Börse-Express ein Plus von 8,5 Prozent, auf Monatssicht aber noch ein Minus von 46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 73,52 Dollar, das Rekordhoch bei 286,69 Dollar Schlusskurs (18. Juni 2026).
Ziele gekappt, Ratings meist stabil
Davidson, Baird, Bank of America und Citi senkten ihre Kursziele deutlich; die Kaufvoten blieben mehrheitlich bestehen (16 Buy, 5 Hold, 1 Sell laut Börse-Express).
Prognose 2026 am unteren Ende
Umsatz von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar erwartet, Q4 mindestens rund 1,04 Milliarden Dollar.
Investitionen und Finanzierung
2026 rund 27 Milliarden Dollar, 2027 40 bis 45 Milliarden Dollar; Barmittel 7,4 Milliarden Dollar.
Bewertung deutlich komprimiert
Von rund 13-fachem erwartetem Umsatz Ende Juni auf rund 5,4 bis 5,9 (tikr).
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Nebius?
Nebius vermietet Rechenleistung auf Nvidia-Grafikprozessoren an KI-Entwickler und Unternehmen, bevorzugt über mehrjährige Verträge, und baut dafür eigene und gemietete Rechenzentren auf, unter anderem in Finnland und den USA. Der Umsatz hängt damit an Kapazität, die erst ans Netz gehen muss – daher reagieren Aktie und Prognosen so empfindlich auf Verzögerungen und Strompreise. Als Nvidia-nahes Geschäft spürt Nebius zudem jede Debatte um die Preise für GPU-Miete.
Wie lautet die Nebius Aktienprognose des Unternehmens?
Neben der Umsatzspanne für 2026 nennt das Management eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 40 Prozent. Beim Jahresende-ARR wurde das alte Ziel von 7 bis 9 Milliarden Dollar durch eine Zielmarke von über 7 Milliarden Dollar im Februar 2027 ersetzt. Für 2027 stellt Nebius 12 bis 13 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht und ein Vorsteuer-Break-even im vierten Quartal 2027; Vorauszahlungen und Asset-Backed-Finanzierungen sollen 75 bis 85 Prozent der Investitionen tragen. Vertraglich gesichert waren laut sec-api am 12. November mehr als 4 Gigawatt Leistung, das Ziel für Ende 2026 sind 5 Gigawatt.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Q3-Umsatz
|980,8 Mio. USD (+571 %)
|Q3 2026
|Bereinigtes EBITDA
|465,8 Mio. USD (47,5 % Marge)
|Q3 2026
|Nettoverlust fortgeführte Geschäfte
|37,5 Mio. USD (−0,13 USD je Aktie)
|Q3 2026
|Umsatz-Konsens 2027
|12,3–12,4 Mrd. USD
|13.11.2026
|Umsatz-Konsens 2028
|26,0 Mrd. USD
|13.11.2026
|Ergebnis je Aktie 2027 (Konsens)
|−6,01 USD (vor drei Monaten −4,66)
|13.11.2026
Q3-Zahlen laut Nebius/SEC-Auswertung (sec-api.io); Konsens laut tikr (13.11.2026). Für 2026 liegt uns kein belegter Konsens vor.
Quelle: sec-api.io; tikr.com; 247wallst.com
Welches Kursziel trauen Analysten der Nebius Aktie zu?
Der Durchschnitt liegt bei 231,60 Dollar (stockanalysis.com, 25.11.2026); tikr nannte vor der Kappungswelle noch 269 Dollar, am 16.11. 261 Dollar. Die Spanne bildet ein Bild: Wer Nebius an den Auftragsbüchern misst, sieht Potenzial; wer die Finanzierungslücke betrachtet, bleibt vorsichtig.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|D.A. Davidson (G. Luria)
|Neutral
|250 → 125 USD
|13.11.2026
|tikr
|Baird (R. Oliver)
|Outperform
|340 → 200 USD
|13.11.2026
|247wallst
|Bank of America
|Buy
|310 → 265 USD
|13.11.2026
|247wallst
|Citi (T. Radke)
|Buy
|265 → 215 USD
|16.11.2026
|tikr
|Freedom Capital Markets
|Buy
|314 USD bestätigt
|23.11.2026
|Börse-Express
Einschätzungen der genannten Häuser, keine Einschätzung von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: tikr.com; 247wallst.com; boerse-express.com
Citi begründet laut tikr, Nebius verkaufe jede Kapazität, die ans Netz gehe; die Ziele lägen weiter weit über dem Kurs. Baird warnt, die Verzögerungen brächten ein Risiko, das es zuvor nicht gab. Bank of America rechnet mit einer Abschwächung im vierten Quartal, weil Inbetriebnahmen in das frühe Jahr 2027 rutschen. Tikr-Autor Estrada hält „Neutral“ für angemessen.
Ist die Nebius Aktie im Branchenvergleich günstig?
Nach tikr handelt Nebius mit rund 3,8 bis 5,9-fachem erwartetem Umsatz, gegenüber einem Fünfjahresschnitt von 10,6. Das ist ein erheblicher Abschlag zur eigenen Historie. Zugleich sind die Gewinnschätzungen negativ, und CoreWeave verlor am 13. November ebenfalls 11 Prozent auf 50,49 Dollar. Eine belegte Bewertung von IREN liegt uns nicht vor.
Was sagt der Chart zur Nebius Aktie?
Eine belegte Analyse mit Durchschnitten oder Unterstützungen haben wir nicht gefunden. Als Marken dienen die Verlaufsdaten: Unterstützung im 52-Wochen-Tief bei 73,52 Dollar, Widerstandszone bei 111 bis 117 Dollar (Kurse Mitte November), das Rekordhoch bei 286,69 Dollar Schlusskurs. Am 25. November lag der Nachbörsenkurs bei 88,23 Dollar.
|Szenario
|Argumente Dritter
|Referenzgröße
|Bull
|Nachfrage übersteigt Angebot, Kapazität kommt ans Netz
|Freedom Capital 314 USD, Bank of America 265 USD
|Base
|Wachstum intakt, Verzögerungen nur Timing
|Konsens 231,60 USD, Citi 215 USD
|Bear
|Finanzierung, Preisdruck, Verzögerungen
|D.A. Davidson 125 USD
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger bei der Nebius Aktie jetzt?
Wichtig sind der ARR-Meilenstein im Februar 2027, die Inbetriebnahme der Standorte im ersten und zweiten Quartal 2027, die Finanzierungsschritte und die Zahlen zum vierten Quartal, die Anfang 2027 erwartet werden (ein genauer Termin liegt uns nicht vor). Dazu kommt die Debatte um GPU-Mietpreise: SemiAnalysis sieht laut valuethemarkets erste Zeichen sinkender Preise, ohne Zahlen zu nennen.
FAQ zur Nebius Aktienprognose
Wie hoch ist das Kursziel für die Nebius Aktie? Der Durchschnitt liegt bei 231,60 Dollar (stockanalysis.com, 25.11.2026); die Spanne der genannten Ziele reicht von 125 bis 314 Dollar.
Warum ist die Nebius Aktie so stark gefallen? Wegen der am unteren Ende liegenden Umsatzprognose, höherer Investitionen und Verzögerungen bei Rechenzentren Dritter, dazu eine schwache KI-Stimmung.
Wie hoch ist die Umsatzprognose von Nebius? 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar für 2026, am unteren Ende; 12 bis 13 Milliarden Dollar für 2027.
Wie viele Analysten raten zum Kauf der Nebius Aktie? Laut Börse-Express 16 Kaufvoten, 5 Halten und 1 Verkaufen (27.11.2026).
Gibt es eine Nebius Aktie Prognose 2027? Der Umsatz-Konsens liegt bei 12,3 bis 12,4 Milliarden Dollar, der Konsens für das Ergebnis je Aktie bei −6,01 Dollar.
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