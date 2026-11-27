Warum ist die Nebius Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?

Neocloud- und Chipwerte erholen sich nach der Verkaufswelle der Vortage.

Wie stark ist die Nebius Aktie zuletzt gefallen?

Auf Monatssicht um mehr als 50 Prozent, Stand Mittwoch im deutschen Handel.

Welche Zahlen hat Nebius zuletzt vorgelegt?

Im dritten Quartal 980,8 Millionen Dollar Umsatz; die Investitionsplanung für 2026 liegt bei rund 27 Milliarden Dollar.