Die Nebius Aktie (ISIN: NL0009805522, US-Handelssymbol: NBIS) gehört am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern der Vorbörse. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit klettert der KI-Cloudanbieter um 8,02 Dollar oder 9,44 Prozent auf 93,01 Dollar. Es ist eine Gegenbewegung nach einer Verkaufswelle, in der die Nebius Aktie zeitweise zu den größten Nasdaq100 Verlierern zählte.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – plus 9 Prozent, Neocloud-Wert erholt sich
Die Nebius Aktie steigt vorbörslich um 9,44 Prozent auf 93,01 Dollar. Nach einem Monatsminus von über 50 Prozent suchen Anleger wieder KI-Infrastruktur, doch Finanzierung und Verzögerungen bleiben Streitpunkte.
Kursgrund
Warum die Nebius Aktie heute steigt
Eine frische Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurssprung folgt der Erholung bei Chipwerten: Asiens Börsen legten am Freitag breit zu, der KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent, Chipaktien führten. Sorgen über die US-Handelspolitik traten zurück, weil neue Zölle Berichten zufolge nicht auf bestehende Zölle aufgeschlagen werden sollen. Für die Nebius Aktie als hoch bewerteten, schuldenfinanzierten Wachstumswert wirkt jede Entspannung überproportional.
Die Schwankungen sind enorm. Am Montag war die Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten bei Nvidia kräftig gestiegen, Neocloud-Werte legten vorbörslich um gut zehn Prozent zu. Am Mittwoch fiel die Nebius Aktie im deutschen Handel dann um 11,5 Prozent auf 70,13 Euro; auf Monatssicht verlor sie mehr als die Hälfte ihres Werts.
Hintergrund
Wachstum trifft auf hohe Investitionen
Nebius erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 980,8 Millionen Dollar. Die Investitionsausgaben für 2026 hob das Unternehmen auf rund 27 Milliarden Dollar an, für 2027 stellte es vorläufig einen Umsatz von 12 bis 13 Milliarden Dollar in Aussicht. Zugleich verzögern Drittanbieter zusätzliche Kapazitäten, was Umsatz in spätere Quartale verschiebt.
Die jüngsten Ausschläge im KI-Sektor werden in Berichten mit Sorgen über Bewertungen und die Finanzierung der Rechenzentren in Verbindung gebracht. Nebius gehört zu den Anbietern, die ihre Kapazität mit hohen Investitionen aufbauen und dafür Kapital benötigen.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Neocloud- und Chipwerte erholen sich nach der Verkaufswelle der Vortage.
Wie stark ist die Nebius Aktie zuletzt gefallen?
Auf Monatssicht um mehr als 50 Prozent, Stand Mittwoch im deutschen Handel.
Welche Zahlen hat Nebius zuletzt vorgelegt?
Im dritten Quartal 980,8 Millionen Dollar Umsatz; die Investitionsplanung für 2026 liegt bei rund 27 Milliarden Dollar.
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