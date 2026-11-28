Die Nebius Aktie (US-Handelssymbol: NBIS) zählt mit plus 10,02 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 5,26 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 47,52 Prozent, auf Jahressicht von 5,52 Prozent.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – KI-Cloud erholt sich nach Monatseinbruch
Die Nebius Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 10,02 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 47,52 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Nebius Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Nebius Aktie erholt sich mit den KI-Cloud-Werten von einem Einbruch von fast der Hälfte im Monatsverlauf. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie davon erst einen kleinen Teil aufgeholt.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; KI-Werte erholen sich.
Wie hat sich die Nebius Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 10,02 Prozent bis Freitagabend.
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