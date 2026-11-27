Die Nebius Aktie (US-Handelssymbol: NBIS) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,34 Prozent auf 89,53 Dollar. Am Mittag lag das Plus noch bei 1,64 Prozent.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – KI-Cloud legt kräftig zu
Die Nebius Aktie steht am Freitag bei 89,53 Dollar und zählt mit plus 5,34 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den KI-Cloudanbieter antreibt.
Kursgrund
Warum die Nebius Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Nebius Aktie profitiert von der Erholung bei KI-Werten. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie ihr Plus im Tagesverlauf mehr als verdreifacht.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Nebius Aktie?
Am Freitagabend 89,53 Dollar.
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