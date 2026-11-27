Die Nebius Aktie (US-Handelssymbol: NBIS) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Um 15:45 Uhr steht sie bei 86,385, die Kursliste nennt plus 1,64 Prozent. Nebius betreibt Rechenzentren für KI-Anwendungen, unter anderem in Finnland.
Nebius Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – KI-Cloud im Plus
Die Nebius Aktie steht am Freitag im US-Handel bei 86,385 Dollar und zählt mit plus 1,64 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was über den Anstieg des KI-Cloudanbieters bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Nebius Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Nebius Aktie profitiert offenbar von der Erholung bei KI-Werten. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie moderat zu.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum ist die Nebius Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Nebius Aktie?
Um 15:45 Uhr 86,385.
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