Am Mittwochvormittag fehlten der Nebius Aktie nur gut 2 Dollar bis zum Tief der vergangenen zwölf Monate. Sie fiel bis auf 75,60 Dollar, drehte dann und schloss bei 84,99 Dollar, ein Minus von 2,66 Prozent. Am Montag hatte sie noch 20 Prozent gewonnen, am Dienstag 11 Prozent verloren. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving. Doch über Nacht machte ein Bericht die Runde, der Anleger stärker beunruhigen dürfte als jede Kursbewegung.
Nebius Aktie: GPU-Mieten fallen um bis zu 35 Prozent – bricht dem KI-Vermieter jetzt das Geschäftsmodell weg?
Plus 20 Prozent, minus 11 Prozent, dann fast das Jahrestief: Die Nebius Aktie fährt Achterbahn. Jetzt kommt ein Bericht, der den Kern des Geschäfts trifft: Die Mietpreise für Nvidias neueste Chips sollen drastisch gefallen sein. Die große Analyse: was der Bericht aussagt und was nicht, warum die Finanzierung die eigentliche Schwachstelle ist und welche Marken für die Nebius Aktie jetzt zählen.
Die Stammdaten: Die Nebius Aktie trägt die ISIN NL0009805522 und die WKN A1JGSL. In Deutschland lautet das Handelssymbol YDX, in den USA das US-Handelssymbol NBIS an der Nasdaq.
Der Bericht
Wenn die Miete für KI-Chips einbricht
Laut einem Marktbericht sind die Mietpreise für Grafikprozessoren aus Nvidias neuester Blackwell-Generation um bis zu 35 Prozent gefallen. Als wahrscheinlicher Grund gelten wachsende Zweifel an der Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Welche Anbieter, Vertragsarten und Zeiträume betroffen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ebenso wenig belegt er, dass Nebius selbst Preise gesenkt hat oder bestehende Verträge betroffen sind. Trotzdem trifft die Meldung den Nerv: Nebius verdient sein Geld damit, Rechenleistung auf Nvidia-Chips zu vermieten.
Das Geschäftsmodell ist einfach: Nebius kauft Chips von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD, US-Handelssymbol: NVDA), baut damit Rechenzentren und vermietet die Leistung an KI-Entwickler. Nvidia ist zugleich an Nebius beteiligt. Die Rechnung geht nur auf, wenn die Mieteinnahmen die enormen Kosten für Chips, Strom und Finanzierung über die Laufzeit der Hardware decken. Sinken die Preise, schrumpft diese Spanne, besonders bei neuen Verträgen.
Für einen Vermieter von Rechenleistung ist der Mietpreis das, was der Ölpreis für eine Ölfirma ist.
Die Schwachstelle
Rasantes Wachstum, teure Finanzierung
Operativ wächst Nebius atemberaubend: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent. Für das Jahresende erwartet das Unternehmen aber nur noch das untere Ende seiner Prognosespanne von 3,0 bis 3,4 Milliarden Dollar, weil sich Erlöse wegen verzögert fertiggestellter Rechenzentren ins Jahr 2027 verschieben. Gleichzeitig plant Nebius Investitionen von rund 45 Milliarden Dollar. Das Geld muss am Kapitalmarkt aufgenommen werden, und genau dort sind die Kosten zuletzt gestiegen. Die Absicherung von Schulden großer KI-Unternehmen war in dieser Woche so teuer wie nie.
Die Marken
73,52 Dollar als letzte Verteidigungslinie
Charttechnisch ist die Lage angespannt. Das Zwölfmonatstief bei 73,52 Dollar hat am Mittwoch gehalten, ein Bruch würde neuen Verkaufsdruck auslösen. Nach oben hat sich die Nebius Aktie in den vergangenen Tagen mehrfach an der Zone um 85 Dollar festgebissen. Auf Euro-Basis lag sie am Mittwochabend bei 76,76 Euro und damit seit Jahresbeginn nur noch rund 5 Prozent im Plus, nach einer zeitweisen Vervielfachung im Sommer.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Was besagt der Bericht über GPU-Mietpreise?
Die Mieten für Nvidias Blackwell-Chips sollen um bis zu 35 Prozent gefallen sein. Ob Nebius betroffen ist, geht daraus nicht hervor.
Warum ist das für die Nebius Aktie wichtig?
Nebius vermietet Rechenleistung auf Nvidia-Chips. Fallende Preise verringern die Spanne zwischen Einnahmen und Kosten.
Wo schloss die Nebius Aktie zuletzt?
Am Mittwoch, 25. November, bei 84,99 Dollar, nach einem Tagestief von 75,60 Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Nebius Aktie?
ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS.
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