Was besagt der Bericht über GPU-Mietpreise?

Die Mieten für Nvidias Blackwell-Chips sollen um bis zu 35 Prozent gefallen sein. Ob Nebius betroffen ist, geht daraus nicht hervor.

Warum ist das für die Nebius Aktie wichtig?

Nebius vermietet Rechenleistung auf Nvidia-Chips. Fallende Preise verringern die Spanne zwischen Einnahmen und Kosten.

Wo schloss die Nebius Aktie zuletzt?

Am Mittwoch, 25. November, bei 84,99 Dollar, nach einem Tagestief von 75,60 Dollar.

Welche ISIN und WKN hat die Nebius Aktie?

ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS.