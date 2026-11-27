Die Nebius Aktie liefert derzeit Achterbahnfahrten im Tagesrhythmus. Am Montag sprang sie um 20 Prozent auf fast 98 Dollar, am Mittwoch fiel sie im frühen Handel bis auf 75,60 Dollar, nur gut 2 Dollar über dem Jahrestief von 73,52 Dollar. Dann drehte der Kurs: Zum Handelsschluss stand ein Minus von nur noch 2,7 Prozent bei 84,99 Dollar. Vom Rekordhoch bei 299,86 Dollar ist die Aktie gut 70 Prozent entfernt.
Nebius Aktie: Bis auf 2 Dollar ans Jahrestief, dann 12 Prozent Erholung – wer kauft den KI-Cloud-Absturz?
Plus 20 Prozent am Montag, dann der Absturz bis fast aufs Jahrestief und eine spektakuläre Erholung im Tagesverlauf: Die Nebius Aktie ist der nervöseste Wert der KI-Branche. Der Umsatz wächst um 571 Prozent, die Investitionen auch. Die große Analyse: was den Kurs treibt und welche Marken jetzt zählen.
Die Stammdaten: Die Nebius Aktie trägt die ISIN NL0009805522 und die WKN A1JGSL. In Deutschland lautet das Handelssymbol YDX, in den USA das US-Handelssymbol NBIS an der Nasdaq.
Das Paradox
Nachfrage da, Rechenzentren fehlen
Das Geschäft von Nebius wächst so schnell wie bei kaum einem anderen Unternehmen. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent. Doch die Nachfrage nach Rechenleistung übersteigt die verfügbaren Kapazitäten, neue Rechenzentren entstehen nicht schnell genug. Gleichzeitig plant Nebius allein für 2026 Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar. Die Frage, wer das bezahlt, beschäftigt die Anleger mehr als das Wachstum.
Nebius hat kein Nachfrageproblem. Nebius hat ein Tempo- und ein Finanzierungsproblem.
Die Treiber
Zinsen, Zölle und KI-Zweifel
Belastet wird die Nebius Aktie vom gesamten Umfeld. Höhere Inflationsdaten in den USA nähren die Sorge vor steigenden Zinsen, die teure Investitionsprogramme belasten. Hinzu kommen Berichte über neue US-Zölle und Zweifel, ob sich die Milliardeninvestitionen in KI auszahlen. Die starke Erholung im Tagesverlauf zeigt aber: Bei Kursen um 75 Dollar greifen Käufer zu.
Häufige Fragen zur Nebius Aktie
Warum schwankt die Nebius Aktie so stark?
Sie gilt als besonders empfindlicher KI-Wert. Wachstumshoffnungen treffen auf Sorgen um Finanzierung, Zinsen und Kapazitäten.
Wie schnell wächst Nebius?
Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 571 Prozent.
Welche Marke ist wichtig?
Das Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Nebius Aktie?
ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.