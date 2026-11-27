Warum schwankt die Nebius Aktie so stark?

Sie gilt als besonders empfindlicher KI-Wert. Wachstumshoffnungen treffen auf Sorgen um Finanzierung, Zinsen und Kapazitäten.

Wie schnell wächst Nebius?

Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 571 Prozent.

Welche Marke ist wichtig?

Das Tief der vergangenen zwölf Monate bei 73,52 Dollar.

Welche ISIN und WKN hat die Nebius Aktie?

ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS.