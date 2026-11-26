Der NEAR Kurs ist am Donnerstag der auffälligste Gewinner unter den größeren Kryptowährungen: Gegen 17:25 Uhr MEZ stand NEAR bei 3,07 Dollar, 11,6 Prozent höher als vor 24 Stunden. Litecoin legte laut CoinGecko um 7,3 Prozent auf 43,45 Dollar zu, Cardano um 6,1 Prozent auf 0,148 Dollar. Auf der anderen Seite brach Monero um 10,6 Prozent auf 450,50 Dollar ein, nach einem Tageshoch von 527,97 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt legte nur um 0,4 Prozent auf 2,095 Billionen Dollar zu, der Bitcoin Kurs um 2,8 Prozent.

Für die Ausschläge nennt die ausgewertete Quelle ausdrücklich keinen bestätigten Auslöser – weder für NEAR noch für Monero. Alles Weitere ist daher Einordnung der Redaktion.