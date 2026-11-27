Naspers hat sein US-Depot fast leergeräumt: Remitly verkauft, übrig bleiben Similarweb und Skillsoft – was Fabricio Bloisi stattdessen vorhat

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:46 2 Min.

Der südafrikanische Internetkonzern Naspers ist vor allem als Großaktionär von Tencent bekannt. In den USA meldet er nur noch zwei kleine Positionen für 104 Millionen Dollar, nach 463 Millionen vor einem Jahr. Den Zahlungsdienstleister Remitly hat Naspers komplett verkauft. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was hinter dem Aufräumen steckt.

Naspers aus Kapstadt hat 2001 rund 32 Millionen Dollar in ein kleines chinesisches Internetunternehmen namens Tencent gesteckt und daraus eine der erfolgreichsten Beteiligungen der Börsengeschichte gemacht. Die Tencent-Anteile liegen über die Tochter Prosus in Hongkong und tauchen in der US-Meldung nicht auf. Was dort steht, ist überschaubar: zwei Aktien im Wert von 104 Millionen Dollar zum 30. September. Wert der zwei gemeldeten Positionen 104 Mio. $ Anteil von Similarweb 83,1 % Depotwert vor einem Jahr 463 Mio. $ Position im Jahresverlauf komplett verkauft 1 Quelle : Form 13F von Naspers zum 30. September 2026, eingereicht am 13. November 2026, nach Equibles und 13f.info Der Chef Aufräumen und wachsen: Fabricio Bloisi im Wortlaut Seit 2024 führt der Brasilianer Fabricio Bloisi Naspers und Prosus. Sein Kurs: weniger Streubesitz, mehr Konzentration auf eigene Plattformen wie Essenslieferung, Kleinanzeigen und Zahlungsdienste. Zu den beiden US-Aktien hat er sich nicht geäußert. In seinem Jahresrückblick an die Aktionäre zog er eine selbstbewusste Bilanz. Das Depot Webdaten und Weiterbildung: die zwei Positionen Im dritten Quartal hat Naspers keine Aktie gekauft oder verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Naspers Depot auf AktienCheck. 01 Similarweb – US-Handelssymbol SMWB 11,2 Millionen Aktien im Wert von 87 Millionen Dollar, 83,1 Prozent. Similarweb misst den Datenverkehr von Websites und Apps und verkauft die Auswertungen an Unternehmen. Der Wert stieg im Quartal um 26,6 Prozent. 02 Skillsoft – US-Handelssymbol SKIL 3,1 Millionen Aktien im Wert von 18 Millionen Dollar, 16,9 Prozent. Skillsoft bietet Onlinekurse für die berufliche Weiterbildung. Die Beteiligung stammt aus der Zeit, als Naspers stark in Bildung investierte. 03 Remitly – US-Handelssymbol RELY Komplett verkauft im zweiten Quartal. Der Anbieter von Auslandsüberweisungen war bis Anfang 2026 die größte US-Position. Was Anleger beachten sollten Das US-Depot ist für Naspers praktisch bedeutungslos. Der Wert hängt an Tencent

Similarweb und Skillsoft sind kleine, schwankungsanfällige Werte

Ob Naspers auch diese Reste abgibt, ist offen

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Naspers (N-Aktie): Handelssymbol NNW, US-Handelssymbol NPSNY (ADR)

Similarweb: US-Handelssymbol SMWB

Skillsoft: US-Handelssymbol SKIL

Remitly: US-Handelssymbol RELY Fazit: Der Rest einer Wagniskapital-Ära Naspers' US-Depot ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der der Konzern breit in junge Firmen investierte. Unter Fabricio Bloisi wird aufgeräumt, Remitly ist schon weg. Wer auf Naspers schaut, schaut auf Tencent und die eigenen Plattformen, nicht auf diese Meldung. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Naspers auf AktienCheck.

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