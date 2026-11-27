Naspers aus Kapstadt hat 2001 rund 32 Millionen Dollar in ein kleines chinesisches Internetunternehmen namens Tencent gesteckt und daraus eine der erfolgreichsten Beteiligungen der Börsengeschichte gemacht. Die Tencent-Anteile liegen über die Tochter Prosus in Hongkong und tauchen in der US-Meldung nicht auf. Was dort steht, ist überschaubar: zwei Aktien im Wert von 104 Millionen Dollar zum 30. September.
Naspers hat sein US-Depot fast leergeräumt: Remitly verkauft, übrig bleiben Similarweb und Skillsoft – was Fabricio Bloisi stattdessen vorhat
Der südafrikanische Internetkonzern Naspers ist vor allem als Großaktionär von Tencent bekannt. In den USA meldet er nur noch zwei kleine Positionen für 104 Millionen Dollar, nach 463 Millionen vor einem Jahr. Den Zahlungsdienstleister Remitly hat Naspers komplett verkauft. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was hinter dem Aufräumen steckt.
Der Chef
Aufräumen und wachsen: Fabricio Bloisi im Wortlaut
Seit 2024 führt der Brasilianer Fabricio Bloisi Naspers und Prosus. Sein Kurs: weniger Streubesitz, mehr Konzentration auf eigene Plattformen wie Essenslieferung, Kleinanzeigen und Zahlungsdienste. Zu den beiden US-Aktien hat er sich nicht geäußert. In seinem Jahresrückblick an die Aktionäre zog er eine selbstbewusste Bilanz.
Wir haben unsere Versprechen gehalten und das Unternehmen zu einem wachsenden, profitablen und innovativen Technologieführer gemacht.
Das Depot
Webdaten und Weiterbildung: die zwei Positionen
Im dritten Quartal hat Naspers keine Aktie gekauft oder verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Naspers Depot auf AktienCheck.
Similarweb – US-Handelssymbol SMWB
11,2 Millionen Aktien im Wert von 87 Millionen Dollar, 83,1 Prozent. Similarweb misst den Datenverkehr von Websites und Apps und verkauft die Auswertungen an Unternehmen. Der Wert stieg im Quartal um 26,6 Prozent.
Skillsoft – US-Handelssymbol SKIL
3,1 Millionen Aktien im Wert von 18 Millionen Dollar, 16,9 Prozent. Skillsoft bietet Onlinekurse für die berufliche Weiterbildung. Die Beteiligung stammt aus der Zeit, als Naspers stark in Bildung investierte.
Remitly – US-Handelssymbol RELY
Komplett verkauft im zweiten Quartal. Der Anbieter von Auslandsüberweisungen war bis Anfang 2026 die größte US-Position.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Naspers (N-Aktie): Handelssymbol NNW, US-Handelssymbol NPSNY (ADR)
Similarweb: US-Handelssymbol SMWB
Skillsoft: US-Handelssymbol SKIL
Remitly: US-Handelssymbol RELY
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