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NASDAQ100 Gewinner der Woche: AppLovin steigt um 71 Prozent – das Comeback der Werbemaschine mitten im Tech-Crash

aktiencheck.de Redaktion 07.11.2026, 11:51 12 Min.

Am Donnerstag erlebte der NASDAQ100 seinen schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash. Chipwerte stürzten zweistellig ab, Billionen an Börsenwert verdampften. Und ausgerechnet an diesem Tag schoss eine Aktie um 31 Prozent nach oben. Der NASDAQ100 Gewinner der Woche heißt AppLovin. Mit einem Plus von 71,21 Prozent in fünf Handelstagen ließ der Werbetechnologie-Konzern das gesamte Feld weit hinter sich. Es ist eine Geschichte über Rekordzahlen, enttäuschte Skeptiker und eine Aktie, die der Markt vorschnell abgeschrieben hatte.

Bild: ki-generiert

NASDAQ100 Gewinner der Woche: AppLovin steigt um 71 Prozent – das Comeback der Werbemaschine mitten im Tech-Crash Redaktion, aktiencheck.de | 07.11.2026 | AppLovin Corporation | ISIN US03831W1080 | WKN A2QR0K | US-Symbol: APP (Nasdaq) AppLovin ist NASDAQ100 Gewinner der Woche: Die Zahlen hinter der Rally In nackten Zahlen liest sich die Woche des NASDAQ100 Gewinners AppLovin so: Vor einer Woche ging die Aktie bei rund 228 US-Dollar aus dem Handel. Am Freitagabend schloss sie bei 391,23 US-Dollar. Der Börsenwert stieg damit auf knapp 130 Milliarden US-Dollar, gut 50 Milliarden US-Dollar mehr als vor einer Woche. Kein anderer Wert im NASDAQ100 kam auch nur in die Nähe. Der Zweitplatzierte IDEXX Laboratories legte 22,65 Prozent zu, also weniger als ein Drittel dessen, was AppLovin schaffte. Die Rally baute sich Tag für Tag auf. Am Dienstag stieg die Aktie um 7,3 Prozent, getragen von einer Erholung bei Adtech-Werten und von Anlegern, die sich vor den Quartalszahlen positionierten. Am Mittwoch, dem Tag der Zahlen, kamen im regulären Handel weitere 10,69 Prozent auf 271,75 US-Dollar hinzu. Nach Veröffentlichung des Berichts am Abend sprang der Kurs nachbörslich deutlich über 300 US-Dollar. Am Donnerstag dann die Explosion: plus 31,04 Prozent auf 356,10 US-Dollar. Am Freitag folgten noch einmal 9,87 Prozent, im Tageshoch kletterte der NASDAQ100 Gewinner AppLovin bis auf 398 US-Dollar. Mit rund 11,5 Millionen gehandelten Aktien lag das Volumen am Freitag fast 50 Prozent über dem Durchschnitt. Grund Nummer eins: Ein Quartal, das die eigene Prognose pulverisiert Der Auslöser für den Aufstieg zum NASDAQ100 Gewinner der Woche waren die Zahlen zum dritten Quartal, die AppLovin am Mittwochabend nach US-Börsenschluss vorlegte. Der Umsatz stieg um 55 Prozent auf 2,185 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 2,07 bis 2,08 Milliarden US-Dollar gerechnet. Wichtiger noch: AppLovin übertraf das obere Ende der eigenen Prognose um rund 100 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 US-Dollar gegenüber erwarteten 4,03 bis 4,04 US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 2,45 US-Dollar gewesen. Die Profitabilität sucht in der Technologiebranche ihresgleichen. Der Nettogewinn wuchs um 72 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Nettomarge von 66 Prozent. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,84 Milliarden US-Dollar, eine Marge von gut 84 Prozent. Der freie Cashflow kletterte auf rund 1,42 Milliarden US-Dollar nach 1,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Mit anderen Worten: Von jedem Dollar Umsatz bleiben zwei Drittel als Gewinn in der Kasse. Grund Nummer zwei: Der Ausblick schlägt die Erwartungen um Längen Für die Wucht der Kursreaktion sorgte vor allem der Blick nach vorn. Für das vierte Quartal stellt AppLovin einen Umsatz von 2,365 bis 2,395 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der Konsens lag bei rund 2,25 Milliarden US-Dollar, die Mitte der Spanne liegt damit gut fünf Prozent darüber. Selbst das untere Ende der Prognose übertrifft die bisherigen Schätzungen deutlich. Beim bereinigten EBITDA peilt das Management 1,995 bis 2,025 Milliarden US-Dollar an, bei einer Marge von 84 bis 85 Prozent. Damit beantwortete der NASDAQ100 Gewinner AppLovin genau die Frage, die den Markt seit dem Sommer umgetrieben hatte: Ist die Wachstumsmaschine ins Stocken geraten? Die Antwort lautet vorerst nein. Zwar impliziert die Prognose eine Verlangsamung auf 43 bis 44 Prozent Wachstum. Auf der inzwischen deutlich höheren Basis ist das aber ein Tempo, das kaum ein anderer Konzern dieser Größenordnung erreicht. Grund Nummer drei: Der Spiele-Motor springt wieder an Was steckt operativ hinter den Zahlen? Herzstück von AppLovin ist die KI-gestützte Werbe-Engine Axon. Sie entscheidet in Sekundenbruchteilen, welche Anzeige in welcher mobilen App ausgespielt wird. Je treffsicherer die Modelle, desto höher die Rendite der Werbekunden und desto mehr Budget fließt auf die Plattform. Im dritten Quartal führte AppLovin schrittweise eine neue Modellarchitektur ein. Die Wirkung war unmittelbar: Das Kerngeschäft mit Werbekunden aus der Spielebranche beschleunigte sich auf ein Wachstum von fast 50 Prozent zum Vorjahr. Laut Piper Sandler entfielen rund 85 Prozent des Wachstums gegenüber dem Vorquartal auf das Gaming-Segment. Morgan Stanley spricht von einem Durchbruch beim Werbemodell für Spiele. CEO Adam Foroughi bezeichnete die Schwäche im Vorquartal in der Telefonkonferenz als selbst verschuldeten „Fußfehler“, der inzwischen behoben sei. Die nächste Generation der Axon-Modelle stellte er als technischen Sprung in der Größenordnung von Axon 2.0 dar, jener Version, die den Aufstieg von AppLovin einst begründet hatte. Grund Nummer vier: E-Commerce wächst dreistellig Der zweite Wachstumsmotor liegt jenseits der Spielewelt. Seit AppLovin seine Plattform im Laufe des Jahres für Werbekunden zur Selbstbedienung geöffnet hat, buchen zunehmend Onlinehändler und Konsummarken Anzeigen. Die Ausgaben dieser Kunden stiegen laut Management zum Vorquartal zweistellig und zum Vorjahr dreistellig. Besonders kräftig wächst das Geschäft in der Region Asien-Pazifik. Foroughi dämpfte allerdings zu hohe Erwartungen. Das Produkt sei noch früh, erfolgreich seien vor allem erfahrene Werbetreibende. Viele Kunden testeten die Ergebnisse, bevor sie ihre Budgets deutlich erhöhten. Für den NASDAQ100 Gewinner der Woche ist der E-Commerce damit eher eine Option auf die Zukunft als der Treiber des aktuellen Quartals. Gerade diese Option macht die Aktie für langfristig orientierte Investoren aber so interessant. Grund Nummer fünf: Milliarden für den Rückkauf eigener Aktien Ein weiteres Signal an den Markt war die Kapitalrückgabe. Im dritten Quartal kaufte AppLovin 4,1 Millionen eigene Aktien für 1,4 Milliarden US-Dollar zurück oder behielt sie bei der Ausübung von Mitarbeiteraktien ein. Das entspricht praktisch dem gesamten freien Cashflow des Quartals. Die Zahl der ausstehenden Aktien sank auf 331 Millionen. Der Verwaltungsrat stockte das Rückkaufprogramm zudem um 3,2 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 3,6 Milliarden US-Dollar auf. Die Botschaft dahinter ist unmissverständlich: Das Management hält die eigene Aktie nach dem Kurssturz der vergangenen Monate für zu günstig. Wer bei einem Kurs zwischen 230 und 300 US-Dollar Milliarden in eigene Papiere steckt, setzt ein deutliches Zeichen des Vertrauens. Grund Nummer sechs: Die Pessimismus-Falle schnappt zu Die Heftigkeit der Rally lässt sich nur mit der Vorgeschichte erklären. Der NASDAQ100 Gewinner AppLovin war 2026 einer der großen Verlierer an der Wall Street. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 738,01 US-Dollar, das Tief bei 225,19 US-Dollar. Vor den Zahlen stand seit Jahresbeginn ein Minus von mehr als 60 Prozent zu Buche. Zwei Quartalsberichte in diesem Jahr hatten jeweils Kursstürze von fast 20 Prozent ausgelöst. Die Sorge vor wachsender Konkurrenz im Werbemarkt, Zweifel am E-Commerce-Geschäft und eine Reihe gesenkter Kursziele hatten die Erwartungen auf ein Minimum gedrückt. Noch kurz vor den Zahlen hatte RBC sein Kursziel auf 500 US-Dollar reduziert. Laut Piper Sandler war die Stimmung bei institutionellen Investoren überwiegend verhalten. In genau diese Pessimismus-Wand krachten die Rekordzahlen. Die Optionsmärkte hatten vor dem Bericht einen Kursausschlag von rund 14 Prozent eingepreist. Am Ende wurden es über 40 Prozent in zwei Handelstagen. Marktbeobachter verweisen auch auf die Eindeckung von Leerverkaufspositionen, die den Anstieg zusätzlich beschleunigt haben dürfte. Wenn ein Unternehmen mit über 50 Prozent wächst, zwei Drittel des Umsatzes als Gewinn behält und Milliarden in Rückkäufe steckt, geraten Wetten auf fallende Kurse schnell unter Druck. Grund Nummer sieben: Der perfekte Zufluchtsort im KI-Crash Bleibt die Frage, warum der NASDAQ100 Gewinner AppLovin ausgerechnet an einem Tag um 31 Prozent stieg, an dem der Index selbst um 6,36 Prozent einbrach. Die Antwort liefert die Wahlnacht vom Dienstag. Nach dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger strengere Regeln und Baustopps für KI-Rechenzentren. Alles, was an der Hardware des KI-Booms hängt, wurde gnadenlos abverkauft: Speicherchips, Festplatten, Optik-Komponenten. AppLovin steht auf der anderen Seite dieser Gleichung. Der Konzern nutzt künstliche Intelligenz, baut aber keine Rechenzentren. Er verdient sein Geld mit Software und Algorithmen, die Werbung effizienter machen. Laut Quartalsbericht sanken die Rechenzentrumskosten sogar im Verhältnis zum Umsatz. In einer Woche, in der Anleger fieberhaft nach profitablen KI-Anwendern ohne politisches Baustopp-Risiko suchten, war der NASDAQ100 Gewinner der Woche das perfekte Ziel für Umschichtungen. So reagieren die Analysten auf den NASDAQ100 Gewinner AppLovin Die Analysten zogen nach den Zahlen reihenweise ihre Kursziele nach oben. Wedbush erhöhte das Ziel von 560 auf 600 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Begründet wurde das mit einem Umsatz rund fünf Prozent über dem oberen Ende der Unternehmensprognose und einem EBITDA, das die Zielspanne um 102 Millionen US-Dollar übertraf. Needham bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 475 US-Dollar. BTIG hob das Ziel von 396 auf 450 US-Dollar, Morgan Stanley von 400 auf 450 US-Dollar bei „Overweight“. Huatai Research stufte die Aktie auf „Buy“ hoch. Es gibt aber auch vorsichtigere Stimmen. Goldman Sachs hob das Kursziel zwar von 400 auf 445 US-Dollar an, bleibt jedoch bei „Neutral“. Piper Sandler erhöhte von 325 auf 355 US-Dollar, ebenfalls bei neutraler Einstufung. Scotiabank senkte das Ziel sogar von 515 auf 450 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Berechnungen von FX Leaders bei rund 448 US-Dollar. Nach der Rally der Woche ist der Abstand zum aktuellen Kurs damit auf knapp 15 Prozent geschrumpft. Die Bewertung nach der Rally: Teuer oder noch günstig? Trotz des Kurssprungs ist der NASDAQ100 Gewinner der Woche nicht exorbitant bewertet. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 24. Annualisiert man den Quartalsgewinn von 4,30 US-Dollar je Aktie, ergibt sich nach eigener Berechnung ein KGV von knapp 23. Für ein Unternehmen, das mit über 40 Prozent wächst und Margen von über 80 Prozent erzielt, ist das kein überzogenes Niveau. Zum Vergleich: Vor gut einem Jahr wurde AppLovin noch mit einem Vielfachen dieser Kennzahl gehandelt. Zugleich notiert die Aktie selbst nach dem Plus von 71 Prozent noch immer rund 47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das zeigt zweierlei: wie tief der Absturz war und wie viel Vertrauen der Markt erst noch zurückgewinnen muss. Die Bewertungskennzahlen hängen allerdings entscheidend davon ab, ob AppLovin das aktuelle Gewinnniveau halten und ausbauen kann. Die Risiken: Was Anleger beim NASDAQ100 Gewinner AppLovin beachten sollten Extreme Schwankungen: Eine Aktie, die binnen eines Jahres von über 700 auf rund 225 US-Dollar fällt und dann in einer Woche um 71 Prozent steigt, bleibt ein hochvolatiles Papier. Nach Quartalsberichten sind Ausschläge von 20 bis 30 Prozent in beide Richtungen keine Seltenheit. Wachstum verlangsamt sich: Von 55 Prozent im dritten auf 43 bis 44 Prozent im vierten Quartal. Auf der höheren Basis ist das weiterhin stark, zeigt aber eine Normalisierung des Tempos. Abhängigkeit von Axon: Das Geschäft steht und fällt mit der Leistungsfähigkeit der Werbemodelle. Das zweite Quartal hat gezeigt, wie empfindlich die Aktie auf jedes Anzeichen nachlassender Dynamik reagiert. Rechtliche Auseinandersetzungen: Mehrere US-Kanzleien, darunter Pomerantz und Kaplan Fox, haben auf eine eingereichte Wertpapier-Sammelklage gegen AppLovin und einzelne Führungskräfte hingewiesen. Die Vorwürfe betreffen laut Berichten Aussagen zu Verbesserungen der KI-Modelle und Verzögerungen bei einem generativen KI-Videowerkzeug. Die Frist für die Benennung eines Hauptklägers endet am 16. November 2026. Die Vorwürfe sind nicht gerichtlich geprüft, Klagen dieser Art folgen in den USA häufig auf größere Kursbewegungen. Wettbewerb in der Digitalwerbung: Die Debatte über Marktanteile gegenüber den großen Werbeplattformen ist mit diesem Quartal nicht beendet und dürfte bei jedem Bericht wieder aufkommen. Der NASDAQ100 Gewinner der Woche AppLovin auf einen Blick AppLovin Corporation (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Symbol: APP) Schlusskurs 6. November 2026: 391,23 US-Dollar Wochenperformance: +71,21 Prozent – Platz 1 im NASDAQ100 Tagesgewinn am 5. November: +31,04 Prozent auf 356,10 US-Dollar Börsenwert: rund 130 Mrd. US-Dollar 52-Wochen-Spanne: 225,19 bis 738,01 US-Dollar Q3 2026: Umsatz 2,185 Mrd. US-Dollar (+55 Prozent), Nettogewinn 1,44 Mrd. US-Dollar (+72 Prozent), Gewinn je Aktie 4,30 US-Dollar Bereinigte EBITDA-Marge: 84 Prozent Ausblick Q4 2026: Umsatz 2,365 bis 2,395 Mrd. US-Dollar Aktienrückkauf: Ermächtigung auf 3,6 Mrd. US-Dollar erhöht Sitz: Palo Alto, Kalifornien | CEO: Adam Foroughi | CFO: Matt Stumpf Häufige Fragen zum NASDAQ100 Gewinner der Woche Wer ist der NASDAQ100 Gewinner der Woche? NASDAQ100 Gewinner der Woche vom 2. bis 6. November 2026 ist AppLovin. Die Aktie stieg um 71,21 Prozent auf 391,23 US-Dollar und war damit mit großem Abstand der stärkste Wert im Index. Warum ist die AppLovin-Aktie so stark gestiegen? AppLovin meldete einen Rekordumsatz von 2,185 Milliarden US-Dollar (+55 Prozent), übertraf die eigene Prognose um rund 100 Millionen US-Dollar und gab einen Ausblick deutlich über den Erwartungen. Hinzu kamen ein aufgestocktes Rückkaufprogramm, zahlreiche Kurszielerhöhungen und eine sehr pessimistische Ausgangslage nach dem Kurssturz der Vormonate. Warum stieg AppLovin, während der NASDAQ100 abstürzte? Der Ausverkauf traf vor allem Hardware-Zulieferer für KI-Rechenzentren. AppLovin verdient sein Geld mit KI-Software für Werbung und ist von möglichen Baustopps für Rechenzentren nicht direkt betroffen. Anleger schichteten daher gezielt in profitable KI-Anwender um. Welche Kursziele nennen Analysten für AppLovin? Nach den Zahlen reichen die Ziele unter anderem von 355 US-Dollar (Piper Sandler, Neutral) über 445 US-Dollar (Goldman Sachs, Neutral) und 450 US-Dollar (Morgan Stanley, BTIG, Scotiabank) bis 600 US-Dollar (Wedbush, Outperform). Fazit: Der NASDAQ100 Gewinner AppLovin meldet sich mit Wucht zurück AppLovin ist der NASDAQ100 Gewinner der Woche, und das nicht durch Zufall. Rekordumsatz, eine Marge, die selbst im Technologiesektor außergewöhnlich ist, ein Ausblick klar über den Erwartungen und ein Rückkaufprogramm, das praktisch den gesamten freien Cashflow an die Aktionäre zurückgibt: Diese Kombination traf auf einen Markt, der das Schlimmste eingepreist hatte. Dass die Rally ausgerechnet am schwärzesten Tag des NASDAQ100 seit 2020 ihren Höhepunkt fand, macht sie umso bemerkenswerter. Ob aus dem Comeback ein nachhaltiger Aufwärtstrend wird, hängt nun davon ab, ob die neuen Axon-Modelle und das E-Commerce-Geschäft das Wachstum auch auf der höheren Basis tragen. Eines hat diese Woche aber gezeigt: Der NASDAQ100 Gewinner AppLovin ist nicht die angeschlagene Wachstumsstory, für die viele Investoren ihn gehalten hatten. Die Werbemaschine läuft wieder auf Hochtouren. Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Kursangaben, Analystenziele und Konsensschätzungen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern. Eigene Berechnungen sind als solche gekennzeichnet. Aktien unterliegen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR finden Sie unter aktiencheck.de. Redaktion, aktiencheck.de

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