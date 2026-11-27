Mutares Aktie: SDAX Verlierer am Abend – nach dem Lapeyre-Plus folgt der Rücksetzer auf 26 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die Mutares Aktie gibt am Freitag um 1,89 Prozent auf 26,00 Euro nach und zählt zu den SDAX Verlierern. Damit ist die Hälfte des Kursgewinns vom Donnerstag wieder abgegeben.

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Ein Schritt vor, ein halber zurück: Die Mutares Aktie verliert am Freitag 1,89 Prozent auf 26,00 Euro und ist viertgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag war die Münchner Beteiligungsgesellschaft nach dem Verkauf der Kontrolle an Lapeyre noch um 3,72 Prozent gestiegen. Schlusskurs der Mutares Aktie auf Xetra 26,00 € Tagesverlust, Platz 4 der SDAX Verlierer −1,89 % Schlusskurs vom Donnerstag 26,50 € Prognose Jahresüberschuss der Holding 2026 165–200 Mio. € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; Mutares SE & Co. KGaA, Mitteilungen vom 12.11. und 26.11.2026 Der Auslöser Warum fällt die Mutares Aktie heute? Neue Nachrichten gibt es nicht. Der Rückgang der Mutares Aktie sieht nach Gewinnmitnahmen aus. Der Vollzug des Lapeyre-Verkaufs hatte am Donnerstag für Käufe gesorgt, obwohl Mutares weder den Erlös noch die Höhe des verbleibenden Minderheitsanteils nannte. Am Tag danach rückt genau diese offene Frage in den Vordergrund. Hinzu kommt die Rotation am Markt. Gefragt waren am Freitag Technologie- und Rüstungswerte. Beteiligungsgesellschaften gehörten nicht dazu. Der SDAX Verlierer bleibt aber über dem Niveau vom Mittwoch. Der Hintergrund Die Rechnung für 2026 ist noch offen Mutares kauft Unternehmen in Umbruchsituationen, saniert sie und verkauft sie weiter. Nach neun Monaten 2026 lag der Gewinn der Holding bei 33 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr stellt der Vorstand 165 bis 200 Millionen Euro in Aussicht. Die Lücke müssen Verkäufe im vierten Quartal schließen. Vereinbart ist der Verkauf von Guascor Energy an Oaktree zu einem Eigenkapitalwert von 74 Millionen Euro, für Nord Gas Solutions wird ein Börsengang geprüft. Solange unklar ist, was Lapeyre beiträgt, bleibt die Mutares Aktie anfällig für Schwankungen. Was für die Mutares Aktie spricht Mehrere Exits vollzogen oder vereinbart

Jahresprognose im November bestätigt

Kurs weiter über dem Stand vor der Lapeyre-Meldung Was Anleger bedenken sollten Erlös aus dem Lapeyre-Verkauf nicht bekannt

Der größte Teil des Jahresgewinns fehlt nach neun Monaten noch

Sanierungsfälle bergen naturgemäß Ausfallrisiken Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Mutares Aktie Warum ist Mutares heute SDAX Verlierer?

Nach dem Kursgewinn vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Was ist beim Lapeyre-Verkauf offen?

Mutares hat weder den Kaufpreis noch die Größe des verbleibenden Anteils genannt. Mutares Aktie: ISIN DE000A2NB650, WKN A2NB65, Börsenkürzel MUX. Fazit zur Mutares Aktie Die Mutares Aktie ist am Freitag SDAX Verlierer und gibt einen Teil des Vortagesgewinns ab. Am Bild ändert das wenig. Über den Kurs entscheidet, ob die Verkäufe des vierten Quartals das Gewinnziel tragen.

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