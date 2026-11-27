Murata-Manufacturing-Aktie: Bauteilhersteller folgt der KI-Erholung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Murata-Manufacturing-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,76 Prozent. Der Zulieferer profitiert von der Erholung der KI-Werte.

Die Murata-Manufacturing-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,76 Prozent auf 28,86 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. Nikkei 225 Gewinner Was die Murata-Manufacturing-Aktie antreibt Murata liefert Kondensatoren und Funkmodule. Die Aktie war am Dienstag nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um 14,89 Prozent bis zum Tageslimit gestiegen. Heute setzt sich die Erholung in kleinerem Umfang fort. Murata-Aktie bei comdirect am Morgen +3,76 % Plus am 24. November +14,89 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Business Recorder Was dagegen spricht Nach dem starken Dienstag sind Gewinnmitnahmen möglich. Als Nikkei 225 Gewinner bleibt die Murata-Manufacturing-Aktie ein KI-naher Wert.

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