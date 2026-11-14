Münchener Rück Aktienanalyse: 6,6 Milliarden Gewinnziel, Kurs am Jahreshoch – wie lange trägt der Rekordlauf noch?

Wie viel will Munich Re 2026 verdienen?

Das Jahresziel liegt bei 6,6 Milliarden Euro, nach 5,67 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten.

Wie hoch ist die Dividende der Münchener Rück Aktie?

Für 2025 zahlte Munich Re 24 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 4,1 Prozent.

Was ist das größte Risiko?

Sinkende Preise in der Rückversicherung, vor allem bei der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2027.

Wann kommt der Ausblick auf 2027?

Munich Re will ihn am 10. Dezember 2026 vorstellen.