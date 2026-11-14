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Münchener Rück Aktienanalyse: 6,6 Milliarden Gewinnziel, Kurs am Jahreshoch – wie lange trägt der Rekordlauf noch?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Munich Re verdient so viel wie nie, hat das Jahresziel auf 6,6 Milliarden Euro angehoben und schüttet verlässlich hohe Dividenden aus. Die Aktie schloss am Freitag über 591 Euro. Doch in der Rückversicherung fallen die Preise. Unsere Münchener Rück Aktienanalyse zeigt, was der Weltmarktführer liefert, wo der Zyklus droht und was die Münchener Rück Aktienprognose bestimmt.

Der größte Rückversicherer der Welt ist in Bestform. Münchener Rück steuert auf einen Rekordgewinn von 6,6 Milliarden Euro zu, die Solvenzquote liegt über 300 Prozent, die Dividende steigt Jahr für Jahr. Die Münchener Rück Aktie schloss am Freitag bei 591,20 Euro und damit auf Höhe ihres Zwölf-Monats-Hochs. Diese Münchener Rück Aktienanalyse zeigt, warum die Zahlen glänzen, warum die Preise trotzdem Sorgen machen und was die Münchener Rück Aktienprognose bestimmt.

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Münchener Rück Aktienanalyse: 6,6 Milliarden Gewinnziel, Kurs am Jahreshoch – wie lange trägt der Rekordlauf noch?
Bild: KI-generiert
Konzernergebnis im dritten Quartal, Konsens 1,48 Mrd.
1,74 Mrd. €
Konzernergebnis nach neun Monaten
5,67 Mrd. €
Jahresziel 2026, zuvor 6,3 Mrd.
6,6 Mrd. €
Solvency-II-Quote Ende September
301 %
Eigenkapitalrendite nach neun Monaten
21,9 %
Quelle: Munich Re, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Sitz
München
Ticker
MUV2 (Xetra)
Index
DAX
Kurs
591,20 Euro
Börsenwert
rund 74 Milliarden Euro
KGV
rund 11
Dividendenrendite
rund 4,5 Prozent
Dividende für 2025
24 Euro je Aktie

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Vom Junitief zum Jahreshoch

Im Frühsommer galt die Münchener Rück Aktie als Problemfall. Fünf Monate später notiert sie an der Spitze.

Sorgen über fallende Rückversicherungspreise hatten die Aktie bis auf 437,40 Euro gedrückt. Seitdem hat sich das Bild gedreht: Mit einer Ad-hoc-Mitteilung am 23. Oktober meldete Munich Re ein deutlich besser als erwartetes Quartal und hob das Jahresziel an. Anfang November stufte JPMorgan die Aktie zwar auf „Neutral“ ab. Das hielt den Aufwärtstrend aber nur kurz auf. Vom Tief aus hat das Papier rund 35 Prozent gewonnen.

Die Zahlen

Weniger als im Vorjahr – und trotzdem stark

Für die Münchener Rück Aktienanalyse zählt nicht der Vergleich mit dem Vorjahr, sondern mit den Erwartungen.

Im dritten Quartal verdiente Munich Re 1,742 Milliarden Euro nach 1,997 Milliarden ein Jahr zuvor. Das Vorjahresquartal war allerdings von außergewöhnlich niedrigen Großschäden geprägt. Gegenüber dem Analystenkonsens von 1,48 Milliarden Euro lag Munich Re klar vorn. Nach neun Monaten stehen 5,67 Milliarden Euro Gewinn zu Buche, fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Das Jahresziel von 6,6 Milliarden Euro ist damit in Reichweite, die Eigenkapitalrendite liegt bei 21,9 Prozent.

Münchener Rück: Konzernergebnis nach neun Monaten

Milliarden Euro

Quelle: Munich Re, Quartalsmitteilungen

Daten als Tabelle
ZeitraumErgebnis
9M 20255,18
9M 20265,67
Ziel 20266,6

Der Zyklus

Die Preise fallen – aber von hohem Niveau

Der wunde Punkt ist der Rückversicherungszyklus. Bei der Erneuerungsrunde im April sanken die Preise um 3,1 Prozent, im Juli um 5,5 Prozent; Munich Re nahm jeweils bewusst Volumen zurück. Für den 1. Januar 2027 erwartet das Management weiteren Druck, weil viel Kapital in den Markt drängt und die Hurrikansaison glimpflich verlief. Nach Einschätzung des Konzerns liegen die Preise aber noch auf einem auskömmlichen Niveau, etwa vergleichbar mit 2021. Am 10. Dezember will Munich Re den Ausblick auf 2027 geben.

Die Bewertung

KGV um 11: moderat für einen Rekordverdiener

Mit einem KGV von rund 11 und einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent ist die Münchener Rück Aktie trotz des Kurslaufs moderat bewertet. Für 2026 erwarten Analysten im Schnitt eine Dividende von rund 25,70 Euro nach 24 Euro für 2025. Dazu kommen regelmäßige Aktienrückkäufe. Die hohe Kapitalstärke gibt dem Konzern Spielraum, auch in einem weicheren Markt großzügig auszuschütten.

Die Analysten

Kursziele zwischen 480 und 643 Euro

Die Kursziele reichen von 480 Euro bis 643 Euro, das obere Ende setzt Metzler. JPMorgan nennt 590 Euro, Jefferies 550 Euro und RBC 530 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 551 Euro – und damit unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Münchener Rück: Ausgewählte Analysten-Kursziele

Euro

Quelle: Analystenstudien, Stand Mitte November 2026

Daten als Tabelle
AnalystKursziel
Metzler643
JPMorgan590
Jefferies550
RBC530

Die Szenarien

Münchener Rück Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Ausbruch über 600 Euro

    Der Ausblick am 10. Dezember überzeugt, die Erneuerungsrunde fällt milder aus als befürchtet. Dann könnte die Aktie die 600-Euro-Marke deutlich hinter sich lassen.

  2. Szenario 2: Konsolidierung auf hohem Niveau

    Gewinne bleiben stark, der Preisdruck dämpft die Fantasie. Die Aktie pendelt zwischen 550 und 610 Euro.

  3. Szenario 3: Der Zyklus schlägt zu

    Die Preise fallen deutlich, ein Großschaden belastet. Dann droht ein Rücksetzer Richtung 200-Tage-Linie um 520 Euro.

  1. 23. Oktober 2026

    Ad-hoc

    Jahresziel auf 6,6 Mrd. Euro angehoben

  2. 12. November 2026

    Q3-Zahlen

    1,74 Mrd. Euro Quartalsergebnis

  3. 13. November 2026Jetzt

    Börse

    Schluss bei 591,20 Euro

  4. 10. Dezember 2026

    Ausblick

    Ziele für 2027

  5. 1. Januar 2027

    Erneuerung

    Wichtigste Preisrunde des Jahres

Quelle: Munich Re; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktienanalyse

Wie viel will Munich Re 2026 verdienen?
Das Jahresziel liegt bei 6,6 Milliarden Euro, nach 5,67 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten.

Wie hoch ist die Dividende der Münchener Rück Aktie?
Für 2025 zahlte Munich Re 24 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 4,1 Prozent.

Was ist das größte Risiko?
Sinkende Preise in der Rückversicherung, vor allem bei der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2027.

Wann kommt der Ausblick auf 2027?
Munich Re will ihn am 10. Dezember 2026 vorstellen.

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