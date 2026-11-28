Kurz vor dem eigenen Kapitalmarkttag zeigt die MTU Aero Engines Aktie Stärke. Am Freitag stieg sie um 2,85 Prozent auf 353,90 Euro und gehörte damit zu den größten Gewinnern im DAX. Anleger setzen darauf, dass der Münchner Triebwerksspezialist konkrete Details zum Mittelzufluss liefert – und mehr Geld an die Aktionäre zurückgibt.
MTU Aero Engines Aktie: Über 350 Euro vor dem Kapitalmarkttag – kommt jetzt das Geld für die Aktionäre?
Plus 2,85 Prozent am Freitag, Umsatz plus 14 Prozent im Quartal, Hoffnung auf höhere Ausschüttungen. Die MTU Aero Engines Aktie steigt vor dem großen Investorentermin. Was Anleger erwarten.
MTU Aero Engines AG · ISIN: DE000A0D9PT0 · WKN: A0D9PT · Handelssymbol: MTX · US-Handelssymbol: MTUAY
Der Freitag
Vorfreude auf den Investorentag
Die MTU Aero Engines Aktie stieg am Freitag über die Marke von 350 Euro. Anleger setzen beim bevorstehenden Kapitalmarkttag auf Details zum Mittelzufluss und auf angedeutete Rückflüsse an die Aktionäre. Im dritten Quartal hatte MTU den Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro gesteigert. Nach neun Monaten lag das bereinigte EBIT bei 1.042 Millionen Euro und damit erstmals über der Milliardenmarke.
MTU verdient mit der Wartung von Triebwerken viel Geld. Für die MTU Aero Engines Aktie stellt sich auf dem Kapitalmarkttag die Frage, wie viel davon bei den Aktionären ankommt.
Die Erwartungen
Cashflow im Rampenlicht
Wachstumstreiber bleibt die zivile Instandhaltung, die nach neun Monaten um 19 Prozent zulegte. Das Geschäft mit neuen Triebwerken stagnierte dagegen. Für den Kapitalmarkttag erwarten Anleger daher neben Mittelfristzielen vor allem Aussagen zum frei verfügbaren Cashflow und zur Verwendung der Mittel – etwa für Dividenden oder Aktienrückkäufe.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Wie schloss die MTU Aero Engines Aktie am Freitag?
Bei 353,90 Euro, ein Plus von 2,85 Prozent.
Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag?
Details zum Mittelzufluss und mögliche höhere Rückflüsse an die Aktionäre.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro.
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