Wie schloss die MTU Aero Engines Aktie am Freitag?

Bei 353,90 Euro, ein Plus von 2,85 Prozent.

Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag?

Details zum Mittelzufluss und mögliche höhere Rückflüsse an die Aktionäre.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro.