Manchmal sagt der Kurs mehr als jede Mitteilung. Die MTU Aero Engines Aktie legte am Freitag bei einem Handelsumsatz zu, der schon im Tagesverlauf das 2,8-Fache des gesamten Vortags erreichte – ohne erkennbaren Auslöser aus dem Unternehmen. Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 353,90 Euro, ein Plus von 2,85 Prozent. Der Grund liegt im Kalender: Am Montag, 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag.
MTU Aero Engines Aktie: Sechs Prozent Wochenplus vor dem großen Tag – am Montag legt der Triebwerksbauer die Karten auf den Tisch
Die MTU Aero Engines Aktie steigt vor dem Kapitalmarkttag am Montag kräftig, bei auffällig hohem Umsatz. Was Anleger von den neuen Zielen erwarten und wo der Konzern liefern muss.
MTU Aero Engines AG · ISIN: DE000A0D9PT0 · WKN: A0D9PT · Handelssymbol: MTX · US-Handelssymbol: MTUAY
Die Ausgangslage
Wartung brummt, Serie stockt
MTU geht mit Rückenwind in den Termin. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der bereinigte Umsatz um 13 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um fünf Prozent auf 1.042 Millionen Euro – erstmals mehr als eine Milliarde nach neun Monaten. Die Prognose wurde angehoben. Treiber war die zivile Instandhaltung mit 5,1 Milliarden Euro Umsatz, 19 Prozent mehr als im Vorjahr.
Schwächer lief das Seriengeschäft mit neuen Triebwerken. Und es gibt Gegenwind im eigenen Haus: In Bayern hat die IG Metall ihre Warnstreiks ausgeweitet, mit Ausständen von bis zu 24 Stunden. Für einen Hersteller, dessen Kunden auf jedes Triebwerk warten, ist das mehr als eine Randnotiz.
MTU verdient derzeit am meisten an Triebwerken, die schon fliegen. Der Kapitalmarkttag muss zeigen, wie daraus ein Plan für die nächsten Jahre wird.
Der Termin
Was Anleger am Montag hören wollen
Kapitalmarkttage sind die Gelegenheit für neue Mittelfristziele. Drei Fragen stehen im Raum: Wie stark soll das Wartungsgeschäft weiter wachsen? Wann zieht das Seriengeschäft an? Und wie viel vom Gewinn kommt bei den Aktionären an? Dass die Latte hoch liegen kann, hat diese Woche ein anderer DAX-Konzern gezeigt, dessen gesenkte Ziele der Markt nur deshalb gut aufnahm, weil sie erwartet worden waren.
Die Privatbank Berenberg beließ MTU am 26. November 2026 auf „Hold“ mit einem Kursziel von 380 Euro. Der Durchschnitt der Kursziele lag laut finanzen.net am selben Tag bei 401,30 Euro, knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 404,50 Euro vom 18. Februar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Wo steht die MTU Aero Engines Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 353,90 Euro (plus 2,85 Prozent).
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am Montag, 30. November 2026.
Womit verdient MTU das meiste Geld?
Mit der zivilen Instandhaltung von Triebwerken; sie trug nach neun Monaten 5,1 Milliarden Euro zum Umsatz bei.
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