Kapitalmarkttage sind die Gelegenheit für neue Mittelfristziele. Drei Fragen stehen im Raum: Wie stark soll das Wartungsgeschäft weiter wachsen? Wann zieht das Seriengeschäft an? Und wie viel vom Gewinn kommt bei den Aktionären an? Dass die Latte hoch liegen kann, hat diese Woche ein anderer DAX-Konzern gezeigt, dessen gesenkte Ziele der Markt nur deshalb gut aufnahm, weil sie erwartet worden waren.