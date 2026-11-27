Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN DE000A0D9PT0, Ticker MTX) steigt am Freitag auf rund 348,50 Euro (Tradegate, gegen 12:48 Uhr, 1,2 Prozent über dem Vortagesschluss von 343,00 Euro) und nähert sich der Marke von 350 Euro. Die MTU Aktienprognose der Analysten ist im Schnitt deutlich optimistischer: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 401,30 Euro, 15 Prozent über dem Kurs. Am Montag, 30. November, hält MTU seinen Kapitalmarkttag – dort könnten neue Mittelfristziele und mögliche Ausschüttungen im Mittelpunkt stehen.
MTU Aero Engines Aktie Prognose: Kursziel-Konsens bei 401 Euro vor dem Kapitalmarkttag – was erwarten Analysten am Montag?
Die MTU Aero Engines Aktie notiert vor dem Kapitalmarkttag am 30. November bei rund 348 Euro. Die MTU Aktienprognose der Analysten: durchschnittliches Kursziel 401,30 Euro, Spanne von 320 bis 465 Euro – bei gesenkter Umsatzprognose und starkem Free Cashflow.
Steckbrief
- Unternehmen
- MTU Aero Engines AG
- Ticker
- MTX (Xetra, DAX)
- ISIN
- DE000A0D9PT0
- Vortagesschluss 26.11.2026
- 343,00 EUR (finanzen.net)
- Kapitalmarkttag
- Montag, 30.11.2026
Stand: 27.11.2026, Kurs intraday auf Tradegate, nicht Xetra-Schluss; Marktkapitalisierung nicht belegt
MTU Aktie heute
Was ist bei der MTU Aero Engines Aktie passiert?
Die Aktie erholt sich seit der Zahlenrunde Ende Oktober und testet den Widerstand um 350 Euro. Im Tagesverlauf lag die Spanne laut wallstreet-online zwischen 344,30 und 351,60 Euro – das Tageshoch kratzte also knapp über der Marke. Ob der Kurs über 350 Euro schließt, ist offen. Am 20. November war die Aktie unter die 200-Tage-Linie gefallen, am 3. November hatte sie dort noch Halt gefunden. Aus Marktsicht geht es vor dem Kapitalmarkttag um die Frage, ob das Management mehr liefert als eine Fortschreibung der bisherigen Pläne. Es hat laut aktiencheck-Berichten mögliche Aktionärsrückflüsse signalisiert, konkrete Pläne gibt es nicht.
Kapitalmarkttag am 30. November
Termin laut MTU-Finanzkalender; welche Mittelfristziele genannt werden, ist offen.
Konsens deutlich über dem Kurs
Durchschnittsziel 401,30 Euro bei 5 Kauf-, 4 Halten- und 2 Verkaufsvoten (finanzen.net).
Umsatzprognose eingeengt
2026 nun 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro, unter den rund 9,76 Milliarden Euro, die Analysten erwartet hatten.
Cashflow-Ausblick angehoben
Cash Conversion 55 bis 60 Prozent; Free Cashflow neun Monate 466 Millionen Euro (+67 %).
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von MTU Aero Engines?
MTU baut Triebwerksmodule und Komponenten für zivile und militärische Antriebe und verdient zunehmend an der Wartung. Im Segment OEM entstehen Neutriebwerke, vor allem in der Partnerschaft für den Getriebefan von Pratt & Whitney. Im Segment MRO (Wartung, Reparatur, Überholung) wuchs der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 19 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro; rund 45 Prozent davon entfallen auf den Getriebefan (stock3). Das Wartungsgeschäft hat aber eine geringere Marge (8,0 Prozent) als das Seriengeschäft.
Wie sehen die Zahlen und die MTU Aktienprognose des Unternehmens aus?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro (Konsens 2,37 Milliarden), das bereinigte EBIT legte um 3 Prozent auf 349 Millionen Euro zu (Konsens 354 Millionen), die Marge sank auf 14,4 Prozent nach 15,8 Prozent. Nach neun Monaten überschritt das bereinigte EBIT erstmals die Marke von einer Milliarde Euro (1.042 Millionen Euro, +5 %); der bereinigte Umsatz lag bei 7,1 Milliarden Euro (+13 %), das bereinigte Nettoergebnis bei 751 Millionen Euro (+4 %). Der Auftragsbestand beträgt 29,8 Milliarden Euro, die Nettoverschuldung 1,076 Milliarden Euro (stock3, 29.10.2026).
Die Prognose für 2026: Umsatz 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro (zuvor 9,2 bis 9,7), bereinigtes EBIT unverändert 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro, Cash Conversion angehoben auf 55 bis 60 Prozent. Das Wachstum im zivilen Neugeschäft wird nur noch im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, zuvor zweistellig.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3
|2,42 Mrd. EUR (+14 %)
|Q3 2026
|Bereinigtes EBIT 9 Monate
|1.042 Mio. EUR (Marge 14,6 %)
|29.10.2026
|Prognose Umsatz 2026
|9,5–9,7 Mrd. EUR
|29.10.2026
|Prognose bereinigtes EBIT 2026
|1,35–1,45 Mrd. EUR
|29.10.2026
|Free Cashflow 9 Monate
|466 Mio. EUR (+67 %)
|29.10.2026
Konsens für Umsatz/Gewinn je Aktie 2026/2027 und EV/EBITDA liegen uns nicht belegt vor. Schätzungen des Autors bei stock3: KGV rund 18 (2026) und rund 16 (2027) bei 332 Euro am 29.10.2026.
Quelle: stock3.com (29.10.2026); MTU Finanzkalender
Welches Kursziel trauen Analysten der MTU Aero Engines Aktie zu?
Nach finanzen.net (Stand 26.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 401,30 Euro, das höchste bei 465 Euro (J.P. Morgan, Overweight), das niedrigste bei 320 Euro (UBS, Sell). Die Mehrzahl der Anpassungen stammt von der Berichtssaison Ende Oktober: Jefferies kappte auf 420 Euro, Deutsche Bank auf 453 Euro, Berenberg auf 380 Euro; Bank of America stufte am 3. November von Buy auf Neutral ab und senkte das Ziel von 440 auf 370 Euro, mit Verweis auf steigende Gewinnrisiken für 2027 (goldesel.de).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|J.P. Morgan
|Overweight
|465 EUR
|30.10.2026
|finanzen.net
|Bernstein
|Outperform
|460 EUR
|30.10.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|457 → 453 EUR
|30.10.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|460 → 420 EUR
|29.10.2026
|finanzen.net
|Berenberg
|Hold
|390 → 380 EUR
|30.10.2026
|finanzen.net
|Bank of America
|Buy → Neutral
|440 → 370 EUR
|03.11.2026
|goldesel.de
|RBC
|Sector Perform
|365 EUR
|29.10.2026
|finanzen.net
|Warburg Research
|Hold
|350 EUR
|04.08.2026
|finanzen.net
|UBS
|Sell
|320 EUR
|17.09.2026
|finanzen.net
Einschätzungen der genannten Häuser, keine Einschätzung von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie. BofA ist in der finanzen.net-Liste nicht enthalten.
Quelle: finanzen.net/kursziele/mtu (26.11.2026); goldesel.de (BofA)
Die Skeptiker bündeln sich um Margendruck und 2027: UBS hatte im April die Aktie auf Sell gesetzt und das Risiko einer harten Landung im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft hervorgehoben (finanzen.net, 24.04.2026). Die Optimisten verweisen auf den Auftragsbestand, den steigenden Free Cashflow und den Wegfall der Pulvermetall-Entschädigung ab 2027.
Wie sieht die Bewertung der MTU Aktie aus?
Nach Schätzungen eines stock3-Autors liegt das KGV bei rund 18 für 2026 und rund 16 für 2027, die Dividendenrendite bei 1,39 beziehungsweise 1,85 Prozent. Belegte Vergleichszahlen zu Safran, Rolls-Royce oder Airbus liegen uns nicht vor, ebenso wenig ein belegter Konsens zum Ergebnis je Aktie.
Was sagt die Charttechnik zur MTU Aktie?
Laut aktiencheck-Auswertung vom 26. November liegt der Widerstand bei 350 Euro, darüber bei der 360-Euro-Zone; Unterstützung sehen die Beobachter bei rund 330 Euro. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie am 18. Februar 2026 bei 404,50 Euro. Aktuelle Werte der 50- und 200-Tage-Linie haben wir nicht belegen können.
|Szenario
|Argumente Dritter
|Referenzgröße
|Bull
|Wartungsboom, Cashflow, Ausschüttungen
|J.P. Morgan 465 EUR, Bernstein 460 EUR
|Base
|Solides Wachstum, Margendruck bleibt
|Konsens 401,30 EUR, Berenberg 380 EUR
|Bear
|Aftermarket normalisiert sich, 2027-Risiko
|BofA 370 EUR, UBS 320 EUR
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger bei der MTU Aktie jetzt?
Im Zentrum steht der Kapitalmarkttag am Montag, 30. November 2026. Danach dürften Analysten ihre Modelle und Kursziele neu justieren. Weitere Themen sind die Entwicklung der Getriebefan-Flotte, die Wartungsmargen und die Dollar-Entwicklung, die das Management für die Umsatzprognose verantwortlich machte.
FAQ zur MTU Aktienprognose
Wie hoch ist das Kursziel für die MTU Aero Engines Aktie? Der Durchschnitt liegt bei 401,30 Euro (finanzen.net, 26.11.2026), die Spanne bei 320 bis 465 Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag von MTU? Am Montag, 30. November 2026.
Wie lautet die MTU Prognose für 2026? Umsatz 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro, bereinigtes EBIT 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
Wie viele Analysten empfehlen die MTU Aktie zum Kauf? Laut finanzen.net fünf Kauf-, vier Halten- und zwei Verkaufsvoten.
Gibt es eine MTU Aktie Prognose 2027? Ein belegter Konsens liegt uns nicht vor; Analysten wie Bank of America sehen Gewinnrisiken, andere erwarten steigende Cashflows.
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