Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro (Konsens 2,37 Milliarden), das bereinigte EBIT legte um 3 Prozent auf 349 Millionen Euro zu (Konsens 354 Millionen), die Marge sank auf 14,4 Prozent nach 15,8 Prozent. Nach neun Monaten überschritt das bereinigte EBIT erstmals die Marke von einer Milliarde Euro (1.042 Millionen Euro, +5 %); der bereinigte Umsatz lag bei 7,1 Milliarden Euro (+13 %), das bereinigte Nettoergebnis bei 751 Millionen Euro (+4 %). Der Auftragsbestand beträgt 29,8 Milliarden Euro, die Nettoverschuldung 1,076 Milliarden Euro (stock3, 29.10.2026).

Die Prognose für 2026: Umsatz 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro (zuvor 9,2 bis 9,7), bereinigtes EBIT unverändert 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro, Cash Conversion angehoben auf 55 bis 60 Prozent. Das Wachstum im zivilen Neugeschäft wird nur noch im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, zuvor zweistellig.