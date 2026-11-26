Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker: MTX) unter die Lupe.
MTU Aero Engines Aktie: Öffnet ein Ausbruch über 385 Euro den Weg zum Allzeithoch?
MTU steigert den Quartalsumsatz um 14%, doch die bereinigte EBIT-Marge sinkt auf 14,4%.
Die MTU-Aktie bleibe spannend: Der Triebwerkshersteller sei im dritten Quartal zweistellig gewachsen und habe seine Jahresprognose konkretisiert, habe jedoch leichte Einbußen bei der operativen Marge hinnehmen müssen.
📰 Aktien-News: 3 Key Takeaways
Starkes Wachstum, leicht geringere Marge: MTU habe den Q3-Umsatz um 14% auf 2,42 Mrd. Euro gesteigert und damit die Analystenerwartungen übertroffen – lediglich die bereinigte EBIT-Marge habe um 1,4 Prozentpunkte auf 14,4% nachgegeben.
Jahresprognose konkretisiert: Für das Gesamtjahr peile der Triebwerkshersteller nun das obere Ende der bisherigen Umsatzspanne (9,5 bis 9,7 Mrd. Euro) sowie eine höhere Cash Conversion Rate von 55 bis 60% an.
Charttechnik in Wartestellung: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bewege sich die MTU-Aktie aktuell neutral im Bereich der gleitenden Durchschnitte. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 385,00 EUR aktiviere wieder das Allzeithoch, während unterhalb von 313,90 EUR Abwärtsrisiken drohen würden.
Fundamentaldaten zur MTU-Aktie im Überblick
Aktueller Kurs: 344,00 EUR
Marktkapitalisierung: 18,53 Mrd. EUR
Umsatz (2025): 13,73 Mrd. EUR
Eigenkapitalquote (2025): 33,55%
KGV 2026 (erwartet)*: 19,21
4-Wochen-Performance: +7,90%
Bewertung: Fairer Preis
Dividendenrendite 2026*: 1,32%
Branche: Luft- und Raumfahrt
*Schätzungen / Prognosewerte auf Basis aktueller Analystenkonsense.
Parkettgeflüster: Q3-Zahlen und Ausblick der MTU-Aktie
Für das Gesamtjahr zeige sich der DAX-Konzern MTU Aero Engines optimistischer und verorte die Zielspanne für den Umsatz sowie die Cash Conversion Rate (CCR) nun am oberen Ende der bisherigen Prognose. Insbesondere in der zivilen Instandsetzung sowie im lukrativen Ersatzteilgeschäft rechne das Management mit einem höheren organischen Wachstum als bisher angenommen.
Die Q3-Zahlen im Detail vs. Analystenerwartungen
Im dritten Quartal habe MTU einen Umsatzanstieg um 14% auf gut 2,42 Milliarden Euro verzeichnet und damit die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten (2,37 Mrd. Euro) übertroffen.
Operatives Ergebnis (EBIT): Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sei um 2,9% auf 349 Millionen Euro gestiegen (Analystenkonsens: 354 Mio. Euro).
Marge: Die bereinigte EBIT-Marge sei entsprechend um 1,4 Prozentpunkte auf 14,4% zurückgegangen (erwartet: 15,0%).
Konzerngewinn: Unter dem Strich sei ein Überschuss von 227 Millionen Euro nach 250 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verblieben (erwartet: 252 Mio. Euro).
Segmententwicklung: OEM und Instandhaltung (MRO) würden zulegen
Triebwerksgeschäft (OEM): Hier habe MTU einen Umsatz von 742 Millionen Euro erzielt, was einem Zuwachs von knapp 15% entspreche. Sowohl das zivile Triebwerksgeschäft als auch der militärische Bereich hätten zu diesem Plus beigetragen.
Zivile Instandhaltung (MRO): In diesem wichtigen Kernsegment seien die Erlöse um gut 14% auf 1,72 Milliarden Euro geklettert.
Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben
Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen nun einen Konzernumsatz zwischen 9,5 und 9,7 Milliarden Euro (zuvor: 9,2 bis 9,7 Mrd. Euro). Die Cash Conversion Rate – das Verhältnis von freiem Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern – werde jetzt zwischen 55 und 60% (zuvor: 50 bis 60%) gesehen. Nach neun Monaten habe MTU hier bereits starke 62% gemeldet, nachdem das Ziel schon zur Jahresmitte angehoben worden sei. Das Gewinnziel bleibe unverändert bei einem bereinigten EBIT zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro.
Chartcheck der MTU-Aktie: Betrachtung im Tageschart
Nach dem Erreichen des Jahreshochs Mitte Februar hätten Anleger das Niveau für Gewinnmitnahmen genutzt, was eine dynamische Abwärtsbewegung eingeleitet habe. Einer kurzen Zwischenerholung Anfang Mai sei ein weiterer Rücksetzer auf ein neues Jahrestief gefolgt. Im Bereich von 266,10 EUR habe die MTU-Aktie schließlich einen tragfähigen Boden gefunden, sich deutlich erholt und die psychologisch wichtige 300-EUR-Marke zurückerobert.
Im Zuge dieser Erholung habe sich der Anteilsschein wieder über die gleitenden Durchschnittslinien SMA50 (aktuell 349,00 EUR), SMA20 (344,60 EUR) sowie die langfristig bedeutende SMA200 (339,80 EUR) geschoben. Wie im Tageschart gut erkennbar sei, sei das Papier nach dem Überwinden der SMA200 jedoch in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, wobei die 200-Tage-Linie immer wieder als Magnet für den Kurs fungiert habe.
Bullisches vs. bärisches Szenario (Tageschart)
Bullisches Szenario: Gelinge es der MTU-Aktie, die SMA50 nachhaltig zu überwinden und sich per bestätigtem Tagesschlusskurs über der Marke von 385,00 EUR zu etablieren, helle sich das Chartbild deutlich auf. In diesem Fall steige die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anlauf auf das Allzeithoch.
Bärisches Szenario: Werde die SMA200 auf der Unterseite aufgegeben und falle der Kurs per Tagesschluss unter das letzte markante Tief bei 313,90 EUR, drohe eine Ausdehnung der Schwäche in Richtung des offenen Kursgaps bei 305,00 EUR oder sogar bis zum Jahrestief bei 273,20 EUR.
Einschätzung Tageschart (Zeithorizont 12–18 Monate): Neutral
Solange sich die Aktie nicht nachhaltig von der SMA200 löse, bleibe die Seitwärtsrange intakt. Auf Basis von Klatts technischem Setup ergebe sich folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55%
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45%
Chartcheck der MTU-Aktie: Betrachtung im 4-Stunden-Chart
Nach dem Tief Ende Oktober habe die MTU-Aktie im kurzfristigen 4h-Chart eine deutliche Gegenbewegung gezeigt. Der Kurs sei zunächst über die SMA20 (aktuell 339,80 EUR) und die SMA50 (347,30 EUR) geklettert, an der SMA200 (347,10 EUR) jedoch auf Widerstand gestoßen. Zwar sei diese Linie kurzzeitig überwunden worden, mangels Anschlusskäufen sei das Papier jedoch wieder darunter zurückgefallen.
Aktuell notiere die Aktie wieder im direkten Dunstkreis der SMA20. Ein erneuter Ausbruch über den Kreuzwiderstand aus SMA50 und SMA200 wäre ein wichtiges Signal, erfordere jedoch unmittelbare Anschlussdynamik nach Norden, um belastbar zu sein. Oberhalb von 385,00 EUR rücke wieder das Allzeithoch in den Fokus. Rutsche der Kurs hingegen nachhaltig unter die SMA20, drohe ein Rücksetzer in Richtung des Oktober-Tiefs sowie die Schließung des offenen Gaps bei 305,00 EUR.
Einschätzung 4h-Chart (Zeithorizont 3 Monate): Neutral
Für frische Aufwärtsimpulse müsse sich das Wertpapier über der SMA50 etablieren. Ein Bruch der SMA20 auf der Unterseite würde erneute Abwärtsrisiken aktivieren.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55%
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45%
Wichtige Widerstände und Unterstützungen der MTU-Aktie
Widerstände (in EUR)
340,00
341,10
344,60
347,10
347,30
348,90
349,50
367,90
378,90
380,80
Unterstützungen (in EUR)
339,10
328,50
326,50
319,20
313,90
305,00 (offenes GAP)
301,03
266,10
(Analyse vom 26.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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