Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen nun einen Konzernumsatz zwischen 9,5 und 9,7 Milliarden Euro (zuvor: 9,2 bis 9,7 Mrd. Euro). Die Cash Conversion Rate – das Verhältnis von freiem Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern – werde jetzt zwischen 55 und 60% (zuvor: 50 bis 60%) gesehen. Nach neun Monaten habe MTU hier bereits starke 62% gemeldet, nachdem das Ziel schon zur Jahresmitte angehoben worden sei. Das Gewinnziel bleibe unverändert bei einem bereinigten EBIT zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro.