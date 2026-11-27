MTU Aero Engines verdient so viel wie nie – und zwar vor allem an Flugzeugen, die schon fliegen. Der Münchner Triebwerksspezialist hat nach neun Monaten erstmals die Milliardenmarke beim operativen Ergebnis geknackt und die Umsatzprognose angehoben. Doch beim Geschäft mit neuen Triebwerken senkt MTU die Erwartungen. Die MTU Aero Engines Aktie spiegelt diese zwei Gesichter.
MTU Aero Engines Aktie: Erstmals über eine Milliarde operativ – warum die Börse trotzdem zögert
Umsatz plus 13 Prozent, operatives Ergebnis erstmals über einer Milliarde Euro, Prognose angehoben. Doch das Seriengeschäft schwächelt und eine Bank stuft ab. Die MTU Aero Engines Aktie im Check.
MTU Aero Engines AG · ISIN: DE000A0D9PT0 · WKN: A0D9PT · Handelssymbol: MTX · US-Handelssymbol: MTUAY
Die Zahlen
Wartung brummt, Serie stockt
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte MTU den bereinigten Umsatz um 13 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT wuchs um fünf Prozent auf 1.042 Millionen Euro. Treiber war die zivile Instandhaltung mit einem Umsatzplus von 19 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das zivile Seriengeschäft stagnierte dagegen bei 1,6 Milliarden Euro, das militärische Triebwerksgeschäft wuchs um 13 Prozent auf 472 Millionen Euro. Für 2026 erwartet MTU nun einen Umsatz von 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro. Im dritten Quartal verfehlte das operative Ergebnis allerdings die Konsenserwartungen.
MTU verdient derzeit vor allem an Wartung und Ersatzteilen. Für die MTU Aero Engines Aktie ist das stabil, aber das große Wachstum hängt am Hochlauf neuer Triebwerke.
Die Analysten
Abstufung und neue Ziele
Bank of America stufte die MTU Aero Engines Aktie am 3. November von „Buy“ auf „Hold“ herab. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel nach den Quartalszahlen leicht von 457 auf 453 Euro und blieb bei „Buy“, Bernstein Research hob es von 450 auf 460 Euro an und bestätigte „Outperform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Wie hoch war das operative Ergebnis nach neun Monaten?
Das bereinigte EBIT lag bei 1.042 Millionen Euro und damit erstmals über einer Milliarde.
Welche Umsatzprognose gilt für 2026?
MTU erwartet 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro.
Wann legt MTU den Jahresbericht vor?
Der Konzern-Jahresfinanzbericht ist für den 23. März 2027 angekündigt.
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