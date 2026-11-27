Wie hoch war das operative Ergebnis nach neun Monaten?

Das bereinigte EBIT lag bei 1.042 Millionen Euro und damit erstmals über einer Milliarde.

Welche Umsatzprognose gilt für 2026?

MTU erwartet 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro.

Wann legt MTU den Jahresbericht vor?

Der Konzern-Jahresfinanzbericht ist für den 23. März 2027 angekündigt.