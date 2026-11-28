Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) nimmt vor einem Schlüsseltermin Fahrt auf. In der abgelaufenen Woche gewann sie 6,15 Prozent und schloss am Freitag bei 353,90 Euro. Damit ist der Münchner Triebwerkshersteller der sechstgrößte DAX Gewinner der Woche. Allein am Freitag legte die MTU-Aktie um 2,85 Prozent zu.
MTU Aero Engines Aktie: DAX Gewinner der Woche – plus 6 Prozent vor dem Kapitalmarkttag, kommt am Montag das große Ausschüttungsversprechen?
Die MTU Aero Engines Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 6,15 Prozent auf 353,90 Euro. Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, der Münchner Triebwerksbauer springt über 350 Euro. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Countdown zum Montag: so lief die Woche der MTU Aero Engines Aktie
Je näher der Kapitalmarkttag rückte, desto stärker griffen Anleger zu.
In der ersten Wochenhälfte bewegte sich die MTU Aero Engines Aktie im Sog des schwankenden Gesamtmarkts. Am Donnerstagmorgen zählte sie mit einem Plus von 2,6 Prozent zu den größten DAX Gewinnern, schloss den Tag aber bei 344,10 Euro. Am Freitag gelang dann der Sprung: Mit 2,85 Prozent Plus durchbrach die Aktie die obere Grenze ihrer Spanne um 353 Euro und war zweitstärkster DAX-Wert des Tages.
Die Gründe
Cashflow und Ausschüttungsfantasie: was den Wochengewinner antrieb
Am Montag, dem 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag nach München, der Auftritt wird ab 11 Uhr öffentlich per Webcast übertragen. Bereits mit den Quartalszahlen hatte das Management angedeutet, dass der steigende freie Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet. Im dritten Quartal hatte sich der freie Mittelzufluss mehr als verdoppelt, der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose für 2026 hob MTU auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an.
Kapitalmarkttag
Am Montag werden neue Mittelfristziele erwartet.
Cashflow
Der freie Mittelzufluss hat sich mehr als verdoppelt.
Prognose erhöht
MTU erwartet 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro Umsatz.
Ausbruch
Die Aktie springt über 350 Euro.
Einordnung
Die Marge als Prüfstein
Die operative Marge sank nach neun Monaten auf 14,6 Prozent, weshalb die Bank of America die Aktie auf „Hold“ mit einem Kursziel von 370 Euro abstufte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ende 2026 laufen die Belastungen aus dem GTF-Triebwerksprogramm aus. Vom Rekordhoch um 405 Euro ist die MTU Aero Engines Aktie noch weit entfernt. Enttäuscht das Management am Montag, droht ein Rückschlag.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Warum ist die MTU Aero Engines Aktie DAX Gewinner der Woche?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, an dem neue Ziele und mögliche Rückflüsse an die Aktionäre erwartet werden.
Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?
Die ISIN lautet DE000A0D9PT0, die WKN A0D9PT, das Handelssymbol MTX. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MTUAY gehandelt.
Wann ist der Kapitalmarkttag von MTU?
Am Montag, 30. November 2026, ab 11 Uhr in München, mit öffentlichem Webcast.
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