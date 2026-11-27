Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) bleibt vor einem wichtigen Termin gefragt. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Münchner Triebwerksherstellers auf 347,90 Euro, ein Plus von 1,10 Prozent. Damit gehört MTU zu den DAX Gewinnern am Morgen. Am Montag stellt sich das Management beim Kapitalmarkttag den Investoren, die MTU-Aktie nimmt darauf bereits Anlauf.
MTU Aero Engines Aktie: DAX Gewinner am Morgen – noch ein Wochenende bis zum Kapitalmarkttag, legt der Triebwerks-Champion am Montag die Ausschüttungs-Karten auf den Tisch?
Die MTU Aero Engines Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,10 Prozent auf 347,90 Euro. Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, der Cashflow des Münchner Triebwerksbauers steigt kräftig. Was hinter dem Anstieg der MTU Aero Engines Aktie steckt.
Der Auslöser
Countdown zum Kapitalmarkttag: warum die MTU Aero Engines Aktie steigt
Am Montag will MTU erklären, wohin der wachsende Cashflow fließt – Anleger wollen vorher dabei sein.
Am Montag, dem 30. November, lädt MTU Investoren und Analysten in die Münchner Zentrale, das Programm beginnt um 11 Uhr und wird öffentlich per Webcast übertragen. Bereits mit den Quartalszahlen hatte das Management angedeutet, dass der steigende freie Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet. Konkrete Pläne nannte MTU noch nicht. Rückenwind liefert zudem die bessere Stimmung an den Börsen: Der DAX stieg zum Start um 0,8 Prozent, auch Luftfahrtwerte wie Airbus sind gefragt.
Termin am Montag
Der Kapitalmarkttag soll neue Mittelfristziele bringen.
Cashflow steigt
Der freie Mittelzufluss hat sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt.
Prognose erhöht
MTU erwartet 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro Umsatz.
Marge im Blick
Die operative Marge sank zuletzt auf 14,6 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Werkstätten voll, Marge unter Druck: was MTU erklären muss
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro, die Werkstätten der Instandhaltung laufen unter Volllast. Die Umsatzprognose für 2026 hob MTU auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an. Die operative Marge sank nach neun Monaten allerdings auf 14,6 Prozent. Die Bank of America stufte die Aktie deshalb auf „Hold“ ab, mit einem Kursziel von 370 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ende 2026 laufen die Belastungen aus dem GTF-Triebwerksprogramm aus.
Die Marken
MTU Aero Engines Aktie: 353 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch bewegt sich die MTU Aero Engines Aktie in einer Spanne zwischen rund 346 und 353 Euro. Ein Ausbruch über die obere Marke würde den Weg in Richtung 370 Euro öffnen. Das Rekordhoch um 405 Euro bleibt weit entfernt. Nach unten bildet der Bereich um 340 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Warum ist die MTU Aero Engines Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, dazu stützt die bessere Börsenstimmung.
Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?
Die ISIN lautet DE000A0D9PT0, die WKN A0D9PT, das Handelssymbol MTX. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MTUAY gehandelt.
Wann ist der Kapitalmarkttag von MTU?
Am Montag, 30. November 2026, ab 11 Uhr in München, mit öffentlichem Webcast.
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