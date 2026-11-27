Warum ist die MTU Aero Engines Aktie heute DAX Gewinner?

Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, dazu stützt die bessere Börsenstimmung.

Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?

Die ISIN lautet DE000A0D9PT0, die WKN A0D9PT, das Handelssymbol MTX. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MTUAY gehandelt.

Wann ist der Kapitalmarkttag von MTU?

Am Montag, 30. November 2026, ab 11 Uhr in München, mit öffentlichem Webcast.