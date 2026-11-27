Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) beendet die Woche mit einem kräftigen Sprung. Am Freitagabend steht das Papier des Münchner Triebwerksherstellers bei 353,90 Euro, ein Plus von 2,85 Prozent. Damit ist MTU der zweitstärkste DAX Gewinner am Abend. Die MTU-Aktie löst sich nach oben aus der Spanne der vergangenen Tage.
MTU Aero Engines Aktie: DAX Gewinner am Abend – Ausbruch über 350 Euro vor dem Kapitalmarkttag, wettet der Markt jetzt auf das große Ausschüttungsversprechen?
Die MTU Aero Engines Aktie gehört am Freitagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,85 Prozent auf 353,90 Euro. Drei Tage vor dem Kapitalmarkttag springt der Münchner Triebwerksbauer über eine wichtige Marke. Was hinter dem Anstieg der MTU Aero Engines Aktie steckt.
Der Auslöser
Countdown zum Montag: warum die MTU Aero Engines Aktie steigt
Am Montag will MTU erklären, wohin der wachsende Cashflow fließt – die Anleger kaufen schon vorher.
Am Montag, dem 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag in die Münchner Zentrale, der Auftritt wird ab 11 Uhr öffentlich per Webcast übertragen. Schon mit den Quartalszahlen hatte das Management angedeutet, dass der steigende freie Cashflow Raum für Rückflüsse an die Aktionäre schafft. Konkrete Pläne nannte MTU bisher nicht. Am Freitag positionierten sich Anleger vorab, zudem stützte der versöhnliche Wochenschluss am deutschen Aktienmarkt. Die MTU Aero Engines Aktie setzte sich damit an die Spitze der Industriewerte hinter Rheinmetall.
Ausbruch
Die Aktie springt über die Marke von 350 Euro.
Termin am Montag
Der Kapitalmarkttag soll neue Mittelfristziele bringen.
Cashflow steigt
Der freie Mittelzufluss hat sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt.
Marge im Blick
Die operative Marge sank zuletzt auf 14,6 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Werkstätten voll, Marge unter Druck: was MTU erklären muss
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro, die Instandhaltung läuft unter Volllast. Die Umsatzprognose für 2026 hob MTU auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an. Die operative Marge sank nach neun Monaten aber auf 14,6 Prozent, weshalb die Bank of America die Aktie auf „Hold“ mit einem Kursziel von 370 Euro abstufte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ende 2026 laufen die Belastungen aus dem GTF-Triebwerksprogramm aus.
Die Marken
MTU Aero Engines Aktie: 370 Euro als nächstes Ziel
Charttechnisch hat die MTU Aero Engines Aktie die obere Grenze ihrer Spanne um 353 Euro erreicht. Hält der Ausbruch, rückt die Zone um 370 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Bereich um 345 Euro die erste Unterstützung. Das Rekordhoch um 405 Euro bleibt weit entfernt.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Warum ist die MTU Aero Engines Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, an dem neue Ziele und mögliche Rückflüsse an die Aktionäre erwartet werden.
Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?
Die ISIN lautet DE000A0D9PT0, die WKN A0D9PT, das Handelssymbol MTX. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MTUAY gehandelt.
Wann ist der Kapitalmarkttag von MTU?
Am Montag, 30. November 2026, ab 11 Uhr in München, mit öffentlichem Webcast.
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