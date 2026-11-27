Die MTU Aero Engines Aktie gehört am Freitagmittag zu den DAX Gewinnern: Das Papier des Münchner Triebwerksherstellers steigt auf Xetra um 2,01% auf 351,00 Euro. Der Kurs nähert sich damit der Zone um 355 bis 360 Euro, die Beobachter als nächste Bewährungsprobe nennen.
MTU Aero Engines Aktie DAX Gewinner: Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag
Die MTU Aero Engines Aktie steigt am Mittag um 2,01% auf 351,00 Euro und gehört zu den DAX Gewinnern. Vor dem Kapitalmarkttag am 30. November setzen Anleger auf Hinweise zu Cashflow und Ausschüttungen des Triebwerksbauers.
Warum steigt die MTU Aero Engines Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Freitag nicht. Der Kurs profitiert vom freundlichen Umfeld: Technologie- und Industriewerte erholen sich, und viele Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, den 30. November 2026. Dort will MTU weitere Details zur Cash-Entwicklung und zur Cash-Conversion-Rate vorstellen.
Das Management hatte bereits mit den Quartalszahlen angedeutet, dass der steigende freie Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet. Konkrete Pläne nannte es bisher nicht.
Wartung und Neugeschäft laufen rund
Operativ liefert MTU solide Zahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14% auf 2,42 Milliarden Euro, die Umsatzprognose für 2026 wurde auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro angehoben. Der freie Cashflow lag nach neun Monaten bei 466 Millionen Euro. Treiber ist die starke Nachfrage nach Flugzeugen und nach der Wartung von Triebwerken. Die Dividende für 2025 hatte MTU um rund 64% auf 3,60 Euro je Aktie erhöht.
|Zeitpunkt
|Kurs
|Veränderung
|Rekordhoch, Februar 2026
|rund 400 €
|-
|Donnerstag, Xetra-Schluss
|344,10 €
|-
|Freitag, gegen Mittag
|351,00 €
|+2,01%
Quelle: Xetra, Börse Stuttgart, Stand 27.11.2026
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