MTU Aero Engines Aktie DAX Gewinner: Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:03 2 Min.

Die MTU Aero Engines Aktie steigt am Mittag um 2,01% auf 351,00 Euro und gehört zu den DAX Gewinnern. Vor dem Kapitalmarkttag am 30. November setzen Anleger auf Hinweise zu Cashflow und Ausschüttungen des Triebwerksbauers.

Bild: Wikimedia Commons/MTU Aero Engines AG

Die MTU Aero Engines Aktie gehört am Freitagmittag zu den DAX Gewinnern: Das Papier des Münchner Triebwerksherstellers steigt auf Xetra um 2,01% auf 351,00 Euro. Der Kurs nähert sich damit der Zone um 355 bis 360 Euro, die Beobachter als nächste Bewährungsprobe nennen. Tagesplus der MTU Aero Engines Aktie +2,01% Kurs gegen Mittag 351,00 € Umsatzprognose 2026 (angehoben) 9,5-9,7 Mrd. € Freier Cashflow nach neun Monaten 466 Mio. € Quelle : Xetra, 27.11.2026, gegen Mittag; MTU, Q3 2026 Warum steigt die MTU Aero Engines Aktie heute? Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Freitag nicht. Der Kurs profitiert vom freundlichen Umfeld: Technologie- und Industriewerte erholen sich, und viele Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am Montag, den 30. November 2026. Dort will MTU weitere Details zur Cash-Entwicklung und zur Cash-Conversion-Rate vorstellen. Das Management hatte bereits mit den Quartalszahlen angedeutet, dass der steigende freie Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet. Konkrete Pläne nannte es bisher nicht. Wartung und Neugeschäft laufen rund Operativ liefert MTU solide Zahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14% auf 2,42 Milliarden Euro, die Umsatzprognose für 2026 wurde auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro angehoben. Der freie Cashflow lag nach neun Monaten bei 466 Millionen Euro. Treiber ist die starke Nachfrage nach Flugzeugen und nach der Wartung von Triebwerken. Die Dividende für 2025 hatte MTU um rund 64% auf 3,60 Euro je Aktie erhöht. Kursstationen der MTU Aero Engines Aktie Zeitpunkt Kurs Veränderung Rekordhoch, Februar 2026 rund 400 € - Donnerstag, Xetra-Schluss 344,10 € - Freitag, gegen Mittag 351,00 € +2,01% Quelle : Xetra, Börse Stuttgart, Stand 27.11.2026 Was gegen eine anhaltende Rally spricht Die Erwartungen an den Kapitalmarkttag sind hoch; bleibt das Ausschüttungsversprechen aus, droht Enttäuschung.

Die Aktie liegt noch rund 14% unter ihrem Rekordhoch vom Februar.

Geopolitische Risiken und hohe Energiepreise hatten Luftfahrtwerte in diesem Jahr zeitweise stark belastet. Fazit zur MTU Aero Engines Aktie als DAX Gewinner Die MTU Aero Engines Aktie steigt am Mittag im Vorfeld des Kapitalmarkttags und gestützt durch starke Wartungs- und Cashflow-Zahlen. Am 30. November entscheidet sich, ob MTU die Erwartungen an Ausschüttungen und Wachstum erfüllt.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.