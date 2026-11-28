Mosaic-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Düngemittelkonzern steigt – warum die Aktie um 12,8 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:51 1 Min.

Die Mosaic-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,75 Prozent profitiert der Düngemittelhersteller von der Rally im Materialsektor. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Mosaic-Aktie (ISIN: US61945C1036, WKN: A1JFWK, Handelssymbol: MOS) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,75 Prozent, am Freitag um 3,39 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 11,97 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 40,43 Prozent. MOS MOS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MOS — — — Mosaic-Wochenplus +12,75 % Mosaic am Freitag +3,39 % Mosaic auf Monatssicht +11,97 % Materialsektor in der Woche +7,9 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Myweeklystock Die Gründe für den Kursgewinn Sektorrally ohne Einzelnachricht Der Materialsektor führte die Sektorwertung der Woche an. In der besten Börsenwoche seit April 2025 profitierten Rohstoffwerte besonders. Mosaic stieg im Gleichschritt. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Sektorführer Material stärkster Sektor. 02 Starker Monat Plus von knapp 12 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Rohstoffzyklus, offene Ursache Mosaic hängt an Düngemittelpreisen und Agrarkonjunktur. Was für die Mosaic-Aktie spricht Sektorrückenwind: Material führt die Erholung an.

Starker Lauf: Plus im Monat. Was die Mosaic-Aktie belasten kann Rohstoffpreise: Schwankungen treffen das Geschäft.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Mosaic-Aktie Unternehmen: The Mosaic Company

ISIN: US61945C1036 · WKN: A1JFWK

Handelssymbol: MOS (NYSE)

Branche: Düngemittel, Rohstoffe Häufige Fragen zur Mosaic-Aktie Warum ist die Mosaic-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 12,75 Prozent im Zuge der Sektorerholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US61945C1036, WKN A1JFWK, Handelssymbol MOS. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Mosaic Die Mosaic-Aktie steigt mit dem Materialsektor. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.