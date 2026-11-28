Die Mosaic-Aktie (ISIN: US61945C1036, WKN: A1JFWK, Handelssymbol: MOS) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,75 Prozent, am Freitag um 3,39 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 11,97 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 40,43 Prozent.
Mosaic-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Düngemittelkonzern steigt – warum die Aktie um 12,8 Prozent zulegt
Die Mosaic-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,75 Prozent profitiert der Düngemittelhersteller von der Rally im Materialsektor. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
MOSMOS
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|MOS
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Sektorrally ohne Einzelnachricht
Der Materialsektor führte die Sektorwertung der Woche an.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 profitierten Rohstoffwerte besonders. Mosaic stieg im Gleichschritt. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
Sektorführer
Material stärkster Sektor.
Starker Monat
Plus von knapp 12 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Rohstoffzyklus, offene Ursache
Mosaic hängt an Düngemittelpreisen und Agrarkonjunktur.
Häufige Fragen zur Mosaic-Aktie
Warum ist die Mosaic-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 12,75 Prozent im Zuge der Sektorerholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US61945C1036, WKN A1JFWK, Handelssymbol MOS.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.