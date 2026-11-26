Mansueto verkaufte die Aktien zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 232,84 und 241,21 Dollar, im Mittel zu rund 237 Dollar. Alle Geschäfte liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den er am 8. Juni 2026 abgeschlossen hat. Nach den Verkäufen hält er direkt 8.521.914 Aktien und über Trusts weitere 5.750.034 Aktien.

Die Meldung ist Teil einer langen Serie. Allein im November verkaufte Mansueto bereits am 9., 13. und 20. November, damals zu Kursen von bis zu rund 248 Dollar. Morningstar erklärt dazu, dass der Gründer seit Jahren jährliche Verkaufspläne abschließt, um sein Vermögen breiter zu streuen.