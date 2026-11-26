Er hat Morningstar gegründet, er ist bis heute größter Aktionär, und er verkauft Woche für Woche. Joe Mansueto, Executive Chairman des Finanzdaten-Anbieters, hat vom 23. bis 25. November 21.750 Aktien abgegeben. Der Erlös: rund 5,16 Millionen Dollar. Die Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC folgte am 25. November. Bemerkenswert für die Morningstar Aktie: Die Verkäufe fallen in eine Phase, in der der Kurs nahe dem Jahreshoch notiert.
Morningstar Aktie: Gründer Mansueto verkauft für 5,2 Millionen Dollar – nahe dem Jahreshoch, nach Fahrplan
Morningstar-Gründer Joe Mansueto hat vom 23. bis 25. November 21.750 Aktien für rund 5,16 Millionen Dollar verkauft. Es ist nur ein kleiner Teil eines jährlichen Verkaufsprogramms, das er seit Jahren fährt. Was die SEC-Meldung über die Morningstar Aktie verrät.
Steckbrief
- Unternehmen
- Morningstar, Inc.
- Sitz
- Chicago, Illinois
- ISIN
- US6177001095
- US-Handelssymbol
- MORN (Nasdaq)
- Insider
- Joe Mansueto, Gründer und Executive Chairman
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Morningstar-Aktie trägt die ISIN US6177001095 und wird in den USA unter dem Kürzel MORN an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldung
14 Verkäufe in drei Tagen: was im Form 4 steht
Mansueto verkaufte die Aktien zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 232,84 und 241,21 Dollar, im Mittel zu rund 237 Dollar. Alle Geschäfte liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den er am 8. Juni 2026 abgeschlossen hat. Nach den Verkäufen hält er direkt 8.521.914 Aktien und über Trusts weitere 5.750.034 Aktien.
Die Meldung ist Teil einer langen Serie. Allein im November verkaufte Mansueto bereits am 9., 13. und 20. November, damals zu Kursen von bis zu rund 248 Dollar. Morningstar erklärt dazu, dass der Gründer seit Jahren jährliche Verkaufspläne abschließt, um sein Vermögen breiter zu streuen.
Die Einordnung
Ein Gründer, der nach Kalender verkauft
Zum Zeitpunkt der Meldung notierte die Aktie bei rund 239 Dollar. In den sechs Monaten davor hatte sie rund 35 Prozent zugelegt, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 251,04 Dollar. Dass Mansueto in eine Erholung hinein verkauft, ist also zutreffend. Es folgt aber aus dem Plan, nicht aus einer aktuellen Entscheidung.
Planmäßig
Die Verkäufe folgen einem im Juni festgelegten Plan. Der Zeitpunkt ist kein frisches Signal.
Winzig im Verhältnis
21.750 Aktien entsprechen rund 0,15 Prozent des Bestands von Mansueto.
Dauerhaftes Angebot
Der Gründer bringt Woche für Woche Aktien an den Markt. Das ist ein stetiger, aber vorhersehbarer Verkaufsdruck.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Morningstar
Wie viel hat Joe Mansueto verkauft?
21.750 Aktien für rund 5,16 Millionen Dollar vom 23. bis 25. November 2026.
Warum verkauft der Gründer?
Er nutzt seit Jahren jährliche 10b5-1-Pläne, um sein Vermögen zu streuen.
Wie viele Aktien hält er noch?
Rund 8,52 Millionen Aktien direkt und 5,75 Millionen Aktien über Trusts.
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