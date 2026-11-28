Die Monster Beverage Aktie (US-Handelssymbol: MNST) zählt mit minus 2,52 Prozent zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Am Freitag lag sie mit minus 0,02 Prozent praktisch unverändert. Auf Monatssicht steht ein Minus von 6,27 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 13,51 Prozent.
Monster Beverage Aktie: Nasdaq100 Verlierer der Woche – Energydrink-Konzern gibt leicht nach
Die Monster Beverage Aktie verliert in der Woche bis Freitag, 27. November, 2,52 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Auf Jahressicht steht ein Plus von 13,51 Prozent.
Kursgrund
Warum die Monster Beverage Aktie in der Woche nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Monster Beverage Aktie verlor in einer Woche, in der Technologiewerte stark gefragt waren und defensive Konsumwerte eher zurückblieben. Als Nasdaq100 Verlierer der Woche fällt der Rückgang mit gut 2,5 Prozent moderat aus.
Häufige Fragen zur Monster Beverage Aktie
Warum ist die Monster Beverage Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Konsumwerte blieben hinter Tech zurück.
Wie hat sich die Monster Beverage Aktie in der Woche entwickelt?
Minus 2,52 Prozent bis Freitagabend.
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