Monolithic-Power-Systems-Aktie S&P 500 Gewinner: Stromchip-Spezialist legt zu – warum die Aktie um 6,3 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Aktie von Monolithic Power Systems zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 6,28 Prozent auf 1.269,64 US-Dollar profitiert der Hersteller von Stromversorgungschips von der KI-Erholung.

Die Aktie von Monolithic Power Systems (ISIN: US6098391054, WKN: A0DLC4, Handelssymbol: MPWR) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 6,28 Prozent auf 1.269,64 US-Dollar. Eine eigene Meldung zum Tag liegt nicht vor. MPWR MPWR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MPWR — — — Monolithic Power im laufenden Handel +6,28 % Kurs im laufenden Handel 1.269,64 $ Nasdaq 100 am Vormittag +2 % Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Cryptobriefing Die Gründe für den Kursgewinn KI-Rebound trägt auch die Stromchips Anleger kehrten am Black Friday in KI- und Halbleiterwerte zurück. Monolithic Power liefert Chips zur Stromversorgung, die auch in KI-Servern eingesetzt werden, und hängt damit am Ausbau der Rechenzentren. Die Aktie profitiert von der Sektorstimmung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. 01 KI-Rebound Halbleiter erholen sich breit. 02 Rechenzentrumsbezug Stromchips sind Teil moderner KI-Server. 03 Dünner Handel Der Halbtag verstärkt Ausschläge. Einordnung Stimmung vor Fundamentaldaten Mit einem Kurs über 1.200 US-Dollar ist die Aktie hoch bewertet und reagiert entsprechend sensibel auf Stimmungswechsel. Was für die Aktie spricht KI-Nachfrage: Stromchips sind für Rechenzentren wichtig.

Sektorerholung: Die Stimmung hellt sich auf. Was die Aktie belasten kann Hohe Bewertung: Rücksetzer können deutlich ausfallen.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Aktie von Monolithic Power Systems Unternehmen: Monolithic Power Systems, Inc.

ISIN: US6098391054 · WKN: A0DLC4

Handelssymbol: MPWR (Nasdaq)

Branche: Halbleiter, Stromversorgung Häufige Fragen zur Aktie von Monolithic Power Systems Warum ist die Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie profitiert von der Erholung der KI- und Chipwerte und steigt um 6,28 Prozent auf 1.269,64 US-Dollar. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US6098391054, WKN A0DLC4, Handelssymbol MPWR. Fazit: Der S&P 500 Gewinner Monolithic Power im KI-Rebound Die Aktie gewinnt mit dem Sektor. Eigene Nachrichten gab es am Tag nicht.

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