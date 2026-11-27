Die Aktie von Monolithic Power Systems (ISIN: US6098391054, WKN: A0DLC4, Handelssymbol: MPWR) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 6,28 Prozent auf 1.269,64 US-Dollar. Eine eigene Meldung zum Tag liegt nicht vor.
Monolithic-Power-Systems-Aktie S&P 500 Gewinner: Stromchip-Spezialist legt zu – warum die Aktie um 6,3 Prozent steigt
Die Aktie von Monolithic Power Systems zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 6,28 Prozent auf 1.269,64 US-Dollar profitiert der Hersteller von Stromversorgungschips von der KI-Erholung.
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Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Rebound trägt auch die Stromchips
Anleger kehrten am Black Friday in KI- und Halbleiterwerte zurück. Monolithic Power liefert Chips zur Stromversorgung, die auch in KI-Servern eingesetzt werden, und hängt damit am Ausbau der Rechenzentren. Die Aktie profitiert von der Sektorstimmung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
KI-Rebound
Halbleiter erholen sich breit.
Rechenzentrumsbezug
Stromchips sind Teil moderner KI-Server.
Dünner Handel
Der Halbtag verstärkt Ausschläge.
Einordnung
Stimmung vor Fundamentaldaten
Mit einem Kurs über 1.200 US-Dollar ist die Aktie hoch bewertet und reagiert entsprechend sensibel auf Stimmungswechsel.
Häufige Fragen zur Aktie von Monolithic Power Systems
Warum ist die Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie profitiert von der Erholung der KI- und Chipwerte und steigt um 6,28 Prozent auf 1.269,64 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US6098391054, WKN A0DLC4, Handelssymbol MPWR.
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