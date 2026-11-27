Die Monolithic Power Systems Aktie (US-Handelssymbol: MPWR) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 6,28 Prozent auf 1.269,64 Dollar. Der Konzern baut Chips für die Stromversorgung, auch von Servern.
Monolithic Power Systems Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Stromversorger der KI-Server zieht an
Die Monolithic Power Systems Aktie steht am Freitag bei 1.269,64 Dollar und zählt mit plus 6,28 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Chiphersteller antreibt.
Kursgrund
Warum die Monolithic Power Systems Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Monolithic Power Systems Aktie folgt der Chiprally im Nasdaq 100. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie mehr als 6 Prozent zu.
Häufige Fragen zur Monolithic Power Systems Aktie
Warum ist die Monolithic Power Systems Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Monolithic Power Systems Aktie?
Am Freitagabend 1.269,64 Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.